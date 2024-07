Illinois: Video muestra cómo policía disparó y mató a mujer afroamericana que le intentó tirar agua caliente

De acuerdo con CBS News, Grayson y el otro agente, cuyo nombre no ha sido revelado, tocaron a la puerta de Massey varias veces hasta que ella finalmente abrió. En el video, se escucha a Massey decir “Por favor, no me lastimes,” a lo que Grayson responde, “¿Por qué te lastimaría? Nos llamaste.”