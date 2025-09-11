El FBI recupera el arma homicida y analiza videos del asesino de Charlie Kirk en Utah

Las autoridades federales confirmaron este jueves que recuperaron el arma utilizada en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk , ocurrido durante un acto en la Universidad del Valle de Utah , y aseguraron que cuentan con grabaciones de video de buena calidad del sospechoso, quien continúa prófugo.

Robert Bohls, agente especial a cargo del FBI en Salt Lake City , explicó en rueda de prensa que el arma es un rifle de alto poder, de cerrojo , encontrado en un área boscosa hacia donde huyó el atacante tras el tiroteo.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason , detalló que las cámaras lograron captar imágenes nítidas del sospechoso.

| Se ha publicado un nuevo video y parece mostrar al tirador en el techo. pic.twitter.com/OLwA2C1aM9

“Tenemos buen video de este individuo. No lo vamos a divulgar en este momento”, señaló. “Estamos trabajando con tecnologías para identificarlo y, si no tenemos éxito, pediremos la ayuda del público. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”.

Según los investigadores, el sospechoso llegó al campus a las 11:52 a.m. , subió al techo de un edificio, lo cruzó, saltó hacia el otro lado y luego escapó hacia un vecindario cercano. Se cree que es un hombre joven, de edad universitaria , que logró mezclarse con el ambiente estudiantil.

Además del rifle, las autoridades encontraron una huella de zapato, una huella de palma y marcas de antebrazo , que ya están siendo analizadas. El FBI también ha recibido más de 130 pistas ciudadanas relacionadas con el caso.

Un crimen con fuerte impacto político

Kirk, de 31 años, murió tras recibir un disparo en el cuello cuando se dirigía a una multitud. Cofundador de Turning Point USA en 2012, se había convertido en una figura influyente dentro del conservadurismo estadounidense, con gran presencia en redes sociales y en la defensa de políticas antiinmigración, del cristianismo y del derecho a portar armas.

El asesinato desató preocupación por la escalada de la violencia política en Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó el hecho como “un momento oscuro para el país” y acusó a voces de la izquierda radical de alimentar un clima hostil contra Kirk.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo definió como un “asesinato político” y recordó que en el estado todavía existe la pena de muerte.

Avances y llamados a la calma

Durante las primeras horas de la investigación, varias personas fueron detenidas como “personas de interés”, aunque todas fueron liberadas tras descartarse su implicación. Mason pidió al público evitar el acoso contra ellas.

“No eran sospechosos. No merecen ese hostigamiento”, aclaró.

El vicepresidente JD Vance canceló su agenda en Nueva York, donde iba a participar en actos por el aniversario del 11-S, y viajará a Utah para reunirse con la familia de la víctima.

La muerte de Charlie Kirk se suma a la alarmante cifra de 45.000 muertes anuales por violencia armada en EE.UU., muchas de ellas vinculadas a tensiones políticas y sociales.