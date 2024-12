Hegseth enfrenta inquietud de senadores por su conducta y opiniones sobre las mujeres en combate

Pete Hegseth, el nominado del presidente electo Donald Trump para ser secretario de Defensa, responde a los periodistas durante una reunión con el senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, en el Capitolio en Washington, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved