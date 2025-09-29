americateve

Washington

Gobierno de EEUU está al borde de su primer cierre en casi 7 años ante estancamiento en el Congreso

WASHINGTON (AP) — Un enfrentamiento partidista respecto a la atención médica y el gasto amenaza con desencadenar el primer cierre del gobierno federal en casi siete años, luego que los legisladores demócratas y republicanos no han logrado llegar a un acuerdo incluso cuando miles de trabajadores federales se enfrentan a posibles suspensiones o despidos permanentes.

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, a la derecha, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se dirigen a hablar con la prensa fuera de la Casa Blanca, el lunes 29 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El gobierno cerrará al primer minuto del miércoles si el Senado no aprueba una medida de la Cámara de Representantes que extendería la financiación federal por siete semanas mientras los legisladores terminan su trabajo en las propuestas de gasto anual.

Los senadores demócratas afirman que no votarán a favor a menos que los republicanos incluyan una extensión de los beneficios de salud que están por expirar, entre otras demandas, mientras que el presidente Donald Trump y los republicanos se niegan a negociar en absoluto, argumentando que es un proyecto de ley simplificado y "limpio" que no debería ser controvertido.

Hasta el momento se desconoce si alguna de las partes cederá antes de la fecha límite.

"Ahora está en manos del presidente", afirmó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, después de una reunión el lunes con Trump en la Casa Blanca que aparentemente no arrojó progreso significativo. "Él puede evitar el cierre si logra que los líderes republicanos acepten lo que queremos".

El vicepresidente JD Vance, quien también estuvo en la reunión, declaró posteriormente: "Creo que nos dirigimos a un cierre, porque los demócratas no quieren hacer lo correcto".

Si bien los estancamientos partidistas en torno al gasto gubernamental son algo frecuente en Washington, el actual impasse se produce en momentos en que los demócratas ven una rara oportunidad de usar su influencia para lograr objetivos políticos y mientras su base de votantes está ansiosa por enfrentarse a Trump. Los republicanos, que tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, probablemente necesitarán al menos ocho votos de los demócratas para aprobar el proyecto de ley con 60 votos, ya que se tiene previsto que el senador republicano Rand Paul de Kentucky vote en contra de la medida.

Los periodistas de Associated Press Seung Min Kim, Kevin Freking y Joey Cappelletti en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

