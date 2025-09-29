americateve

Dany Ome

Kevincito El 13 desmiente veto migratorio en EE.UU. y aclara situación de su gira con Dany Ome

Kevincito El 13 aclara que su gira con Dany Ome por Europa no está cancelada, sino pospuesta por su proceso de naturalización en EE. UU., desmintiendo rumores de restricciones migratorias

americateve | Redacción América Noticias Miami
Kevincito el 13

Durante el fin de semana circularon versiones en redes sociales y algunos medios digitales que aseguraban que los reguetoneros cubanos Dany Ome y Kevincito El 13 habían sido vetados por el gobierno de Estados Unidos, lo que supuestamente les impedía realizar conciertos internacionales y los obligaba a cancelar su gira en Europa prevista para octubre.

Incluso se llegó a afirmar que las restricciones podrían extenderse por dos años debido a sus presentaciones en Cuba, en locales autorizados por el régimen.

Sin embargo, Kevincito El 13 salió al paso de los rumores y negó categóricamente que exista algún tipo de sanción migratoria en su contra o la de su colega.

Embed - un_martitodurako8_live_oficial on Instagram: " KEVINCITO DESMIENTE LO QUE ESTÁ PASANDO SOBRE LA GIRA A EUROPA BÓTATE VEOOO QUE ESTÁS PA "

La versión del artista

En un video publicado en sus historias de Instagram, Kevincito El 13 explicó que la gira con Dany Ome no está cancelada, sino pospuesta debido a un proceso personal de naturalización en Estados Unidos.

“Las noticias falsas hay que pararlas. Los fanáticos me están escribiendo preocupados, que si tenemos problemas… Caballero, la gira de nosotros por Europa queda pospuesta, no está cancelada”, afirmó el reguetonero.

El músico detalló que hace dos meses inició los trámites para adquirir la ciudadanía estadounidense y, como parte del proceso, no puede salir del país hasta que culmine el procedimiento.

“Yo apliqué para la ciudadanía hace dos meses. Como ustedes saben, si están en Estados Unidos conocen el problema migratorio. Por eso decidí hacerme ciudadano, y en este proceso no se debe salir del país”, explicó.

Sin problemas legales ni migratorios

El intérprete de música urbana enfatizó que ni él ni Dany Ome enfrentan sanciones legales ni restricciones migratorias, y pidió a sus seguidores no dejarse llevar por información no verificada.

“No es que tengamos ningún problema. Dany Ome y Kevincito no tienen ningún problema de nada”, subrayó.

Asimismo, aseguró que tan pronto culmine su trámite de ciudadanía, la gira internacional se reanudará con normalidad.

Rumores y confusión en redes

Las especulaciones sobre un supuesto veto surgieron luego de publicaciones en redes sociales que afirmaban que a los artistas se les había negado la salida de Estados Unidos por actuar en Cuba, en locales autorizados por el régimen.

Las declaraciones de Kevincito El 13, sin embargo, contradicen esta versión y confirman que la suspensión de los conciertos responde únicamente a un asunto personal de carácter migratorio, ajeno a cualquier sanción gubernamental.

americateve | Redacción América Noticias Miami
