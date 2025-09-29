Joven de 20 años hallado muerto en un canal de Kendall tras intensa búsqueda

Compartir en:









Las autoridades del condado Miami-Dade confirmaron este fin de semana el hallazgo del cuerpo de Giancarlo González, un joven de 20 años que había sido reportado como desaparecido desde el viernes en la zona de Kendall.

La búsqueda comenzó el viernes alrededor de las 7:00 p.m., luego de que agentes recibieran reportes sobre un posible navegante desaparecido. Poco después, una moto acuática desocupada fue localizada en el canal, lo que desató un operativo de rescate en la zona.

Horas más tarde, el cuerpo de González fue recuperado sin vida en el mismo lugar. Las causas de su muerte aún no han sido esclarecidas y permanecen bajo investigación.

Su mejor amigo, Anthony Pérez, lo recordó con emoción: “Era una gran persona, un alma hermosa. Su humor era increíble, su risa. Tengo tantos recuerdos que atesoro de él, y lo voy a extrañar por siempre”.

El caso ha generado conmoción entre familiares y amigos, quienes exigieron respuestas sobre lo ocurrido.

En los últimos años, incidentes similares se han registrado en Florida, donde el hallazgo de cuerpos en canales se ha vuelto cada vez más frecuente.

