americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Fallece el vicealmirante Pedro Miguel Pérez Betancourt, figura del régimen cubano

Pedro Miguel Pérez Betancourt, vicealmirante cubano y miembro del movimiento 26 de Julio, falleció a los 85 años. Ocupó cargos destacados en la Marina y el Partido Comunista de Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-29 at 12.24.43 PM

El vicealmirante de la Reserva Pedro Miguel Pérez Betancourt, miembro del Movimiento 26 de Julio y uno de los históricos del régimen cubano, falleció este domingo a los 85 años, según informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Funeral y honores militares

La nota oficial, que no especificó la causa de la muerte, indicó que Pérez Betancourt fue cremado y que sus cenizas serán depositadas el 1 de octubre a las 10:00 de la mañana en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde recibirá honores militares durante sus funerales.

Trayectoria militar y política

Pérez Betancourt se incorporó al Movimiento 26 de Julio y participó en las luchas guerrilleras que llevaron al triunfo revolucionario en 1959. A lo largo de su carrera ocupó cargos relevantes dentro de la Marina y el Partido Comunista de Cuba (PCC).

En el ámbito militar, fue comandante de unidades de superficie, jefe de la Escuadrilla de Lanchas Coheteras, de la Flotilla de Submarinos, director de la Academia Naval y jefe de los Distritos Navales Central y Occidental.

Durante más de 24 años se desempeñó como jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, alcanzando el grado de vicealmirante.

En el área institucional, también ocupó la jefatura de la Aduana General de la República, fue fundador del Partido Comunista de Cuba, miembro de su Comité Central y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en varias legislaturas.

Formación internacional y misiones

El alto oficial cursó estudios en la Academia Naval de Leningrado y en el Centro de Preparación de Especialistas Navales de la Flotilla del Báltico, en la antigua Unión Soviética.

Asimismo, formó parte de las tropas cubanas desplegadas en Siria, según recordó la nota del MINFAR.

Legado

Con su muerte, el régimen pierde a otra de las figuras históricas que participaron en la etapa guerrillera y que más tarde ocuparon puestos clave dentro de las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista de Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
protesta en la habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policia en plena calle

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Por Redacción América Noticias Miami
muere una persona en derrumbe de edificio en la habana vieja

Muere una persona en derrumbe de edificio en La Habana Vieja

Por Redacción América Noticias Miami
tragedia en el malecon de la habana: muere joven vendedora ambulante tras doble atropello

Tragedia en el Malecón de La Habana: muere joven vendedora ambulante tras doble atropello

Por Redacción América Noticias Miami
dos cubanos detenidos en rusia por drogas: uno sera deportado y otro podria recibir 20 anos de carcel

Dos cubanos detenidos en Rusia por drogas: uno será deportado y otro podría recibir 20 años de cárcel

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Joven de 20 años hallado muerto en un canal de Kendall tras intensa búsqueda

Joven de 20 años hallado muerto en un canal de Kendall tras intensa búsqueda

Kevincito El 13 desmiente veto migratorio en EE.UU. y aclara situación de su gira con Dany Ome

Kevincito El 13 desmiente veto migratorio en EE.UU. y aclara situación de su gira con Dany Ome

Fallece el vicealmirante Pedro Miguel Pérez Betancourt, figura del régimen cubano

Fallece el vicealmirante Pedro Miguel Pérez Betancourt, figura del régimen cubano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina para hablar con periodistas tras saludar a partidarios, antes de salir de la Casa Blanca, el viernes 26 de septiembre de 2025 en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El cierre del gobierno se acerca mientras líderes del Congreso acuden a la Casa Blanca

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter