americateve

ICE

ICE detiene en Los Ángeles a cubano vinculado a la peligrosa pandilla Sureños-13

Un ciudadano cubano identificado como Chamil Machado González fue detenido en Los Ángeles por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de integrar la pandilla Sureños-13 y con un historial delictivo que incluye robo de vehículos, secuestro, amenazas y otros delitos violentos en Riverside, California

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la detención en Los Ángeles de Chamil Machado González, un ciudadano cubano señalado de integrar la pandilla Sureños-13 y con un amplio historial criminal que incluye robo de vehículos, secuestro, amenazas y otros delitos violentos cometidos en Riverside, California.

De acuerdo con el comunicado oficial, Machado González formaba parte de un grupo de inmigrantes indocumentados considerados una seria amenaza para la seguridad pública. Entre las condenas que enfrenta se encuentran cargos por robo, recepción de propiedad robada y amenazas de cometer delitos con intención de aterrorizar, todos ellos vinculados con actividades propias de la pandilla.

Screenshot 2025-09-28 at 6.49.56PM

Sureños-13: una red criminal de alto impacto

La pandilla Sureños-13 (o Sur-13) se originó en California con integrantes de origen mexicano y centroamericano, y actualmente se ha expandido a varios estados del país. Es conocida por su implicación en delitos de alto impacto como tráfico de drogas, homicidios y secuestros, además de sus nexos con carteles internacionales.

La inclusión de un ciudadano cubano en sus filas aumenta la preocupación de las autoridades sobre el alcance y la diversidad de nacionalidades dentro de esta organización criminal.

Deportación en entredicho

Pese a que ICE prioriza la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales, la deportación de Machado González podría complicarse, ya que Cuba suele negarse a recibir nacionales con condenas penales en EE.UU.. En situaciones similares, Washington ha optado por enviar a los detenidos a terceros países, una medida que ha generado fricciones diplomáticas y cuestionamientos legales.

El arresto también se produce en medio de un conflicto político entre ICE y el gobernador de California, Gavin Newsom, quien recientemente firmó la “Ley de No a la Policía Secreta”. Según la agencia federal, esta normativa limita la protección de identidad de sus agentes en un contexto donde las agresiones contra ellos se han incrementado en un 1000% en los últimos meses.

“El gobernador Newsom está avivando la división y poniendo en riesgo a nuestras fuerzas del orden”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional. ICE aseguró que continuará sus operativos dirigidos especialmente contra pandillas como MS-13, Tren de Aragua y Sureños-13.

Patrón de detenciones de cubanos con antecedentes

El caso de Machado González no es aislado. En San Diego, ICE arrestó recientemente a Walter Ramírez, otro ciudadano cubano condenado por violación, agresión sexual a menores y violencia doméstica.

Según las autoridades, se trata de un patrón que evidencia la presencia de cubanos con antecedentes graves en Estados Unidos y que, al igual que Machado González, representan una amenaza inmediata para la seguridad pública.

