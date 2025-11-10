americateve

Estados Unidos

Fuerzas Armadas de EEUU atacaron dos narcolanchas en el Pacífico Oriental: confirman la muerte de seis "narcoterroristas"

El gobierno de Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra dos ‘narcolanchas’ en el Pacífico Oriental y seis “narcoterroristas” murieron en el bombardeo.

Captura de pantalla 2025-11-10 a la(s) 11.31.56 a.m.

«Transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental», dijo.

Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones. «Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido», reveló.

Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos buques operados por organizaciones terroristas designadas.

Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas de los cárteles que desean dañar a nuestro país y a su gente.

Captura de pantalla 2025-11-10 a la(s) 11.32.28a.m.

