Fox News y la empresa de máquinas de votación que la demandó por difamación llegaron a un acuerdo por USD 790 millones

Fox y Dominion llegaron a un acuerdo y no habrá juicio, en lo que iba a ser el “proceso del siglo” en cuanto a difamación, según advertían los medios estadounidenses.

El juez Eric Davis le dijo a la corte que “las partes han resuelto el caso”. No mencionó nada sobre los términos del acuerdo, informó The New York Times, y despidió al jurado luego de elogiar el trabajo y la profesionalidad de los equipos legales de ambas partes.