Venezuela

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

EE.UU. despliega cinco aviones de combate frente a Venezuela en plena escalada militar. Trump endurece medidas, bloquea petroleros y advierte de ataques.

aviones venezuela

Estados Unidos despliega cinco aviones de combate frente a la costa de Venezuela en plena escalada militar

Dos EA-18G Growler y tres F/A-18E Super Hornet se situaron a pocos kilómetros de Caracas, según Flight Radar, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Al menos cinco aviones de combate de Estados Unidos operaron este jueves durante varias horas frente a las costas de Venezuela, según datos confirmados por el sistema internacional de monitoreo aéreo Flight Radar, lo que representa un nuevo episodio en la escalada militar que se desarrolla en el mar Caribe.

Screenshot 2025-12-18 at 4.58.14PM

Los aparatos identificados corresponden a dos Boeing EA-18G Growler, especializados en guerra electrónica, y tres Boeing F/A-18E Super Hornet, cazas multifunción utilizados por la Marina estadounidense capaces de ejecutar misiones de ataque, interceptación, reconocimiento y supresión de defensas enemigas.

¿Qué significa este movimiento táctico?

El despliegue ocurre un día después de que el ejército estadounidense confirmara un ataque contra una embarcación acusada de narcotráfico en el océano Pacífico oriental, donde murieron cuatro tripulantes. Este operativo se suma a los 26 ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico reportados por la Administración Trump, con un saldo de al menos 99 fallecidos.

El presidente Donald Trump insistió nuevamente que no requiere autorización del Congreso para realizar bombardeos contra objetivos del narcotráfico ubicados en territorio venezolano, aunque señaló que podría compartir información de manera previa.

No tengo por qué decírselo. Ya está comprobado”, afirmó desde la Casa Blanca al ser cuestionado por la prensa.

Trump endurece el discurso: bloqueo total y reclamo de activos

La escalada verbal y militar ha venido acompañada de nuevas medidas. El mandatario anunció un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan de Venezuela, alegando que el régimen de Maduro utiliza los ingresos energéticos para financiar actividades criminales, narcotráfico y terrorismo.

Queremos de vuelta nuestro petróleo, nuestras tierras y nuestros activos”, aseguró Trump, responsabilizando a gobiernos anteriores por no responder ante las nacionalizaciones de la industria petrolera venezolana ejecutadas desde la década de 1970.

En paralelo, su asesor Stephen Miller calificó las expropiaciones venezolanas como “el mayor robo de riqueza estadounidense jamás registrado”.

Contexto estratégico

Desde septiembre, Estados Unidos mantiene operativo el programa “Southern Spear”, que incluye bombardeos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y un despliegue militar que expertos califican como el mayor movimiento naval estadounidense en el Caribe en décadas.

El vicealmirante retirado Robert Murrett opinó que la incautación de barcos y bloqueos marítimos representa un riesgo menor respecto a un enfrentamiento directo, aunque reconoce que el escenario es “extremadamente volátil”.

Chevron es la única petrolera estadounidense con autorización para seguir operando en Venezuela bajo una exención especial.

