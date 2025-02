FEMA detiene pagos para alojamiento de migrantes en NY tras críticas de Musk a fondos para hoteles

ARCHIVO - Bolsas con ropa de cama colocadas sobre catres en una carpa durante una visita a un albergue de la Ciudad de Nueva York para alojar a hasta 1.000 migrantes en el barrio de Queens, en Nueva York, el 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved