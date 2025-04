Facción antiaborto envalentonada de EEUU quiere que mujeres que abortan enfrenten cargos penales

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, habla durante una manifestación contra el aborto en el Capitolio en Washington, jueves 27 de marzo de 2025. (AP foto/Jose Luis Magana)

"Estoy bastante segura de que protestan más contra mi persona que contra Planned Parenthood", expresó Hawkins. "Aunque no lo crean, ahora sé lo que cuesta un perro detector de bombas".

Los incidentes de Hawkins, que relató durante una entrevista con The Associated Press, son solo un ejemplo de lo que muchas personas involucradas en el debate sobre el aborto han descrito como la creciente influencia de un movimiento que busca prohibir todos los abortos y hacer cumplir la prohibición con el enjuiciamiento penal de cualquier mujer que tenga un aborto. Comenzó a ganar impulso después del fallo de la Corte Suprema en 2022 que anuló Roe vs. Wade y se ha acelerado desde que los republicanos ganaron el control político total en Washington en las elecciones del año pasado.