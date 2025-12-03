Expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradece indulto a Trump

ARCHIVO - El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante la ceremonia de apertura de la Conferencia COP26 de la ONU sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021. (Andy Buchanan/Pool vía AP, Archivo)

“GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre. Mi profundo agradecimiento va para el Presidente @realDonaldTrump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad”, escribió Hernández en en su cuenta de la red social X.

“Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar”, agregó el exmandatario en su primera reacción tras el indulto.

El sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos mostró la víspera que Hernández fue liberado de la Penitenciaría Federal de Hazelton en Virginia Occidental el lunes y un portavoz de la oficina confirmó su liberación el martes.

Hernández fue arrestado a petición de Estados Unidos en febrero de 2022, semanas después que la actual presidenta Xiomara Castro juramentara al cargo.

Dos años después, un tribunal federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por aceptar sobornos de narcotraficantes para que pudieran pasar por Honduras unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Hernández sostuvo en todo momento que era inocente y víctima de la venganza de los narcotraficantes que ayudó a extraditar a Estados Unidos.

Durante su sentencia en Nueva York, el juez federal P. Kevin Castel dijo que el castigo debería servir como advertencia para las personas “bien educadas y bien vestidas” que adquieren poder y piensan que su estatus les aísla de la justicia cuando cometen errores.

Hernández se presentaba a sí mismo como un paladín en la lucha contra el narcotráfico que se alió con las autoridades estadounidenses bajo tres administraciones presidenciales estadounidenses para reducir las importaciones de drogas.

Pero el juez dijo que las pruebas del juicio demostraron lo contrario y que Hernández empleó “considerables habilidades actorales” para hacer parecer que combatía el narcotráfico mientras desplegaba la policía y el ejército de su país, cuando era necesario, para proteger al crimen organizado.

Hernández no tiene garantizado un regreso rápido a Honduras, y en su mensaje en X del miércoles no precisó qué pasos daría tras quedar en libertad. Su esposa Ana García dijo el martes en la capital hondureña que Hernández se encuentra en un lugar no revelado por su seguridad y que se dirigiría al pueblo hondureño el miércoles a través de las redes sociales.

“Lo dije cuando salí de mi casa, lo dije cuando fui condenado injustamente, y lo digo hoy que he recuperado mi libertad. Soy inocente”, señaló el exmandatario en X. “A mi familia y a mis amigos que nunca dejaron de luchar y orar por mí, gracias. A mi querida Honduras, seguiré defendiendo todo lo que construimos juntos”, añadió.

Trump, al ser consultado el fin de semana por periodistas sobre el indulto, dijo que “me lo pidió Honduras, muchas personas de Honduras”.

“La gente de Honduras realmente pensó que fue una trampa, y fue algo terrible”, señaló Trump. “Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque era el presidente del país. Y dijeron que fue una trampa de la administración (de Joe) Biden. Y miré los hechos y estuve de acuerdo con ellos”.

FUENTE: Associated Press