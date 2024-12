Exinformante del FBI se declara culpable de mentir sobre falso soborno vinculado a los Biden

ARCHIVO - El exinformante del FBI Alexander Smirnov, izquierda, sale de la oficina de su abogado en el centro de Las Vegas tras ser liberado de un arresto federal el 20 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal via AP, File) Las Vegas Review-Journal

No ha surgido evidencia de que Joe Biden actuara corruptamente o aceptara sobornos como presidente o en su cargo anterior como vicepresidente.

Aunque la identidad de Smirnov no se conocía públicamente antes de la acusación, sus afirmaciones jugaron un papel importante en el esfuerzo republicano en el Congreso para investigar al presidente y a su familia, y ayudaron a desatar una pesquisa de juicio político en la Cámara de Representantes contra Biden. Antes del arresto de Smirnov, los republicanos habían exigido que el FBI liberara la forma sin redactar que documentaba las afirmaciones no verificadas, aunque reconocieron que no podían confirmar si eran ciertas.

Durante una conversación en septiembre de 2023 con investigadores, Smirnov también afirmó que probablemente los rusos tenían grabaciones de Hunter Biden porque un hotel en la capital de Ucrania donde se había hospedado estaba “cableado” y bajo su control —información que dijo le fue revelada por cuatro funcionarios rusos de alto rango.

Sin embargo, Hunter Biden nunca viajó a Ucrania, de acuerdo con la acusación contra Smirnov.

Smirnov afirmó tener contactos con funcionarios afiliados a la inteligencia rusa, y dijo a las autoridades después de su arresto este año que “funcionarios asociados con la inteligencia rusa estuvieron involucrados en pasar una historia” sobre Hunter Biden.

El caso contra Smirnov fue llevado por el fiscal especial David Weiss, quien también procesó a Hunter Biden por cargos de armas y fiscales. Hunter Biden debía ser sentenciado este mes tras ser condenado en el caso de armas y declararse culpable de cargos federales en el caso fiscal. Pero fue indultado por su padre, quien dijo que creía que “la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial”.

