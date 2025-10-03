americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estados Unidos

Estados Unidos destruye otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y eleva su ofensiva en el Caribe

Un ataque ordenado por Donald Trump dejó cuatro muertos frente a las costas venezolanas, en el marco del “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga en América Latina

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-10-03 at 2.15.27 PM

Un nuevo ataque ordenado por el presidente Donald Trump dejó cuatro muertos este viernes en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, en el marco de la ofensiva militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó en la red social X que se trató del cuarto operativo en las últimas semanas dentro del “conflicto armado no internacional” declarado por Washington contra los cárteles de la droga en América Latina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardomenoni/status/1974154901019373880&partner=&hide_thread=false

“Por orden del presidente Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur. Cuatro narcoterroristas murieron y ninguna de nuestras fuerzas resultó herida”, señaló Hegseth.

Según el funcionario, la lancha transportaba “importantes cantidades de narcóticos” con destino a Estados Unidos para “envenenar al pueblo estadounidense”. En el video divulgado por el Pentágono se observa una lancha rápida navegando en mar abierto, seguida de una explosión que la envuelve en fuego y humo.

Cuatro operaciones en semanas recientes

Con este último ataque, ya son cuatro las embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses en el Caribe, con un saldo de al menos 21 muertos. Funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron a Associated Press que la Marina mantiene desplegados ocho buques de guerra y más de 5.000 efectivos en la zona, aunque evitaron dar más detalles sobre operaciones en curso.

En al menos tres de los ataques recientes, las embarcaciones provenían de Venezuela. Washington acusa al régimen de Nicolás Maduro de dirigir una red de narcotráfico a gran escala, acusaciones rechazadas tajantemente por Caracas, que denuncia una “amenaza militar” y ha respondido con ejercicios militares y movilización de milicias.

Debate sobre la legalidad de la ofensiva

La ofensiva militar de Trump contra presuntos traficantes ha despertado críticas en el ámbito internacional. Expertos legales citados por la agencia AFP cuestionaron la legalidad de atacar a civiles fuera de las fronteras de Estados Unidos bajo una declaración unilateral de conflicto armado, lo que podría contravenir el derecho internacional.

Mientras tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, celebró el operativo y afirmó que los traficantes y sus “drogas mortales se han convertido en polvo de estrellas”.

Tensión con Caracas

La tensión bilateral se agravó el jueves, cuando el gobierno de Maduro denunció que cazas estadounidenses realizaron una “incursión ilegal” en espacio aéreo controlado por Venezuela. En respuesta, Maduro advirtió que prepara un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, medida excepcional nunca antes aplicada que ampliaría sus poderes en caso de conflicto armado.

Por su parte, Trump aseguró días atrás que los operativos ya habían reducido de forma significativa el tráfico de drogas en altamar. “Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que intenten entrar [la droga] por tierra”, advirtió.

(Con información de AFP, AP, EFE y Reuters)

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Edificios se reflejan detrás del logo de una tienda de Apple, el 19 de octubre de 2017, en el centro de Chicago. (AP Foto/Kiichiro Sato, archivo)

Apple y Google bloquean apps que permiten reportar avistamientos de agentes migratorios

ARCHIVO - Kilmar Ábrego García se une a simpatizantes en una protesta afuera de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, el 25 de agosto de 2025. (AP Foto/Stephanie Scarbrough, Archivo)

EEUU: Juez niega asilo a Ábrego García

cubano logra regresar a eeuu tras perder la residencia y ser extorsionado en cuba

Cubano logra regresar a EEUU tras perder la residencia y ser extorsionado en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
exjueza cubana melody gonzalez podria ser deportada a la isla este jueves

Exjueza cubana Melody González podría ser deportada a la Isla este jueves

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Corte Suprema permite a Trump retirar el TPS a más de 300.000 migrantes venezolanos

José Daniel Ferrer acepta el EXILIO forzado y revela sus razones desde prisión
ULTIMA HORA

José Daniel Ferrer acepta el EXILIO forzado y revela sus razones desde prisión

Díaz-Balart afirma que José Daniel Ferrer será recibido como un héroe en el exilio

Díaz-Balart afirma que José Daniel Ferrer será recibido como un héroe en el exilio

Estados Unidos destruye otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y eleva su ofensiva en el Caribe

Estados Unidos destruye otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y eleva su ofensiva en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter