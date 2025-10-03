Estados Unidos destruye otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y eleva su ofensiva en el Caribe

Un nuevo ataque ordenado por el presidente Donald Trump dejó cuatro muertos este viernes en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela , en el marco de la ofensiva militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó en la red social X que se trató del cuarto operativo en las últimas semanas dentro del “conflicto armado no internacional” declarado por Washington contra los cárteles de la droga en América Latina.

“Por orden del presidente Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur. Cuatro narcoterroristas murieron y ninguna de nuestras fuerzas resultó herida”, señaló Hegseth.

| URGENTE: El presidente Donald Trump ordenó el bombardeo a una narcoembarcación del Cartel de los Soles esta mañana. Cuatro narcoterroristas masculinos del cartel murieron en combate. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela. pic.twitter.com/2cBeDPdGKX

Según el funcionario, la lancha transportaba “importantes cantidades de narcóticos” con destino a Estados Unidos para “envenenar al pueblo estadounidense”. En el video divulgado por el Pentágono se observa una lancha rápida navegando en mar abierto, seguida de una explosión que la envuelve en fuego y humo.

Con este último ataque, ya son cuatro las embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses en el Caribe , con un saldo de al menos 21 muertos. Funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron a Associated Press que la Marina mantiene desplegados ocho buques de guerra y más de 5.000 efectivos en la zona, aunque evitaron dar más detalles sobre operaciones en curso.

En al menos tres de los ataques recientes, las embarcaciones provenían de Venezuela. Washington acusa al régimen de Nicolás Maduro de dirigir una red de narcotráfico a gran escala, acusaciones rechazadas tajantemente por Caracas, que denuncia una “amenaza militar” y ha respondido con ejercicios militares y movilización de milicias .

Debate sobre la legalidad de la ofensiva

La ofensiva militar de Trump contra presuntos traficantes ha despertado críticas en el ámbito internacional. Expertos legales citados por la agencia AFP cuestionaron la legalidad de atacar a civiles fuera de las fronteras de Estados Unidos bajo una declaración unilateral de conflicto armado, lo que podría contravenir el derecho internacional.

Mientras tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, celebró el operativo y afirmó que los traficantes y sus “drogas mortales se han convertido en polvo de estrellas”.

Tensión con Caracas

La tensión bilateral se agravó el jueves, cuando el gobierno de Maduro denunció que cazas estadounidenses realizaron una “incursión ilegal” en espacio aéreo controlado por Venezuela. En respuesta, Maduro advirtió que prepara un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, medida excepcional nunca antes aplicada que ampliaría sus poderes en caso de conflicto armado.

Por su parte, Trump aseguró días atrás que los operativos ya habían reducido de forma significativa el tráfico de drogas en altamar. “Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que intenten entrar [la droga] por tierra”, advirtió.

(Con información de AFP, AP, EFE y Reuters)