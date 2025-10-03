Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

Compartir en:









El grupo islamista Hamás aseguró este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes y transferir la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, en el marco del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el movimiento pidió abrir negociaciones sobre varios de los puntos incluidos en la propuesta.

Respuesta al plan de Trump La declaración de Hamás se produjo después de que Trump diera al grupo plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar su plan de 20 puntos, que busca poner fin a la guerra en Gaza. El mandatario no ha aclarado si los términos son negociables, como pretende la organización palestina.

En su comunicado, Hamás dijo “apreciar los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria”.

El movimiento palestino añadió que aprueba la liberación de todos los rehenes israelíes, vivos o fallecidos, “de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para su implementación”.

Administración de Gaza Hamás también afirmó estar dispuesto a ceder la administración de la Franja de Gaza a un “organismo palestino de tecnócratas independientes, basado en el consenso nacional palestino y con el respaldo árabe e islámico”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la postura del grupo, que fue respaldada por mediadores regionales, así como por Israel y varias potencias árabes y europeas.

Puntos en disputa Uno de los aspectos clave aún no resueltos es la demanda de desarme de Hamás, condición exigida por Israel y Estados Unidos. El movimiento islamista no mencionó este punto en su respuesta y, en el pasado, lo ha rechazado tajantemente. Lo que contempla el plan El plan de Trump incluye: Un alto el fuego inmediato ,

El intercambio de rehenes por prisioneros palestinos detenidos en Israel ,

Una retirada escalonada de las fuerzas israelíes de Gaza ,

El desarme de Hamás ,

Y la instauración de un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional. Hamás subrayó que está listo para comenzar negociaciones inmediatas, a través de mediadores, para discutir los detalles de la propuesta. (En desarrollo)

Compartir en:







