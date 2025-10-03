americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hamás

Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

La organización palestina también afirmó que acepta entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, “basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Hamas

El grupo islamista Hamás aseguró este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes y transferir la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, en el marco del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el movimiento pidió abrir negociaciones sobre varios de los puntos incluidos en la propuesta.

Respuesta al plan de Trump

La declaración de Hamás se produjo después de que Trump diera al grupo plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar su plan de 20 puntos, que busca poner fin a la guerra en Gaza. El mandatario no ha aclarado si los términos son negociables, como pretende la organización palestina.

En su comunicado, Hamás dijo “apreciar los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria”.

El movimiento palestino añadió que aprueba la liberación de todos los rehenes israelíes, vivos o fallecidos, “de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para su implementación”.

Administración de Gaza

Hamás también afirmó estar dispuesto a ceder la administración de la Franja de Gaza a un “organismo palestino de tecnócratas independientes, basado en el consenso nacional palestino y con el respaldo árabe e islámico”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la postura del grupo, que fue respaldada por mediadores regionales, así como por Israel y varias potencias árabes y europeas.

Puntos en disputa

Uno de los aspectos clave aún no resueltos es la demanda de desarme de Hamás, condición exigida por Israel y Estados Unidos. El movimiento islamista no mencionó este punto en su respuesta y, en el pasado, lo ha rechazado tajantemente.

Lo que contempla el plan

El plan de Trump incluye:

  • Un alto el fuego inmediato,

  • El intercambio de rehenes por prisioneros palestinos detenidos en Israel,

  • Una retirada escalonada de las fuerzas israelíes de Gaza,

  • El desarme de Hamás,

  • Y la instauración de un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

Hamás subrayó que está listo para comenzar negociaciones inmediatas, a través de mediadores, para discutir los detalles de la propuesta.

(En desarrollo)

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El campus de la Universidad Brown, el lunes 12 de octubre de 2020, en Providence, Rhode Island. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

Trump pide a 9 universidades comprometerse con su agenda política para acceder a fondos federales

Un tren llega a la nueva estación en Damen, Chicago, el 12 de agosto de 2024. (AP Foto/Charles Rex Arbogast, Archivo)

Trump congela $2.100 millones para proyectos en Chicago tras el cierre de gobierno

ARCHIVO - El presidente Donald Trump se retira después de una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

Pese a nominaciones, expertos dicen que es poco probable que Trump gane este año el Nobel de la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a un grupo de altos comandantes militares de Estados Unidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia. (Andrew Harnik/Pool vía AP)

Trump pide a Israel detener bombardeos en Gaza después que Hamás aceptó parcialmente su plan de paz

Destacados del día

Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Corte Suprema permite a Trump retirar el TPS a más de 300.000 migrantes venezolanos

José Daniel Ferrer acepta el EXILIO forzado y revela sus razones desde prisión
ULTIMA HORA

José Daniel Ferrer acepta el EXILIO forzado y revela sus razones desde prisión

Díaz-Balart afirma que José Daniel Ferrer será recibido como un héroe en el exilio

Díaz-Balart afirma que José Daniel Ferrer será recibido como un héroe en el exilio

Estados Unidos destruye otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y eleva su ofensiva en el Caribe

Estados Unidos destruye otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y eleva su ofensiva en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter