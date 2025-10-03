Corte Suprema permite a Trump retirar el TPS a más de 300.000 migrantes venezolanos

El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los jueces emitieron una orden de emergencia, que durará mientras continúe el caso judicial, suspendiendo un fallo de un tribunal inferior emitido por el juez federal de distrito Edward Chen en San Francisco , en el que se determina que el gobierno había cancelado incorrectamente el estatus de protección temporal ( TPS , por sus siglas en inglés) para los venezolanos. Los tres jueces liberales disintieron.

El gobierno republicano de Trump ha avanzado para retirar varias protecciones que han permitido que los inmigrantes permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos, incluyendo el fin del TPS para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos que recibieron protección en el régimen del expresidente demócrata Joe Biden. El TPS se concede en incrementos de 18 meses.

En mayo, la Corte Suprema revocó una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350.000 venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. El máximo tribunal no dio una explicación en ese momento, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

“La misma decisión que tomamos en mayo es apropiada aquí”, escribió el tribunal el viernes en una orden no firmada.

Algunos migrantes han perdido sus empleos y hogares, mientras que otros han sido detenidos y deportados después de que los jueces intervinieron por primera vez, dijeron al tribunal los abogados de los migrantes.

“Considero la decisión de hoy como otro grave mal uso de nuestro expediente de emergencia”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson. “Disiento porque, con todo respeto, no puedo aceptar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras hay vidas en juego”.

El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. La designación puede ser otorgada por el secretario de Seguridad Nacional.

Chen determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (NHS, por sus siglas en inglés) actuó “con una prisa sin precedentes y de una manera sin precedentes... con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del estatus de TPS de Venezuela”.

Al negar anteriormente la apelación de emergencia del gobierno de Trump, la jueza Kim Wardlaw escribió para un panel unánime de tres jueces de apelación que Chen determinó que el DHS tomó sus “decisiones primero y buscó una base válida para esas decisiones después”.

El procurador general D. John Sauer, el principal abogado del gobierno ante la Corte Suprema, argumentó en la nueva presentación judicial que la orden de los jueces emitida en mayo también debería aplicarse al caso actual.

“Este caso es familiar para el tribunal e involucra el fenómeno cada vez más familiar e insostenible de los tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de este Tribunal en el expediente de emergencia”, escribió Sauer.

El resultado, dijo, es que la “nueva orden, al igual que la anterior, detuvo la anulación y terminación del TPS que afecta a más de 300.000 extranjeros basándose en teorías legales sin mérito”.

