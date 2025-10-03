Díaz-Balart afirma que José Daniel Ferrer será recibido como un héroe en el exilio

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart calificó de “héroe” al opositor cubano José Daniel Ferrer, quien tras años de prisión, torturas y persecución por parte del régimen de La Habana, ha sido forzado a abandonar Cuba.

En un mensaje publicado en la red social X, el legislador republicano de origen cubano aseguró que Ferrer recibirá una bienvenida digna en el exilio.

“@jdanielferrer es un héroe. Tras años de encarcelamiento, golpizas, tortura física y psicológica y persecución por parte del régimen asesino en Cuba, simplemente por exigir libertad, está siendo forzado al exilio. Merece una bienvenida digna de un héroe y la recibirá”, escribió.

Díaz-Balart agregó que Estados Unidos continuará apoyando al líder opositor y a su familia, así como al “valiente pueblo cubano”.

La congresista María Elvira Salazar también condenó el destierro de Ferrer, calificando la decisión del régimen como un acto de “crueldad y cobardía”.

“Tras meses de torturas inhumanas, José Daniel Ferrer, un símbolo indiscutible de resistencia, es forzado al exilio. El mundo libre no puede seguir de brazos cruzados ante tanta barbarie”, señaló.

Ferrer: “No abandono la lucha”

Desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, Ferrer envió una carta manuscrita fechada el 10 de septiembre de 2025, en la que explicó que aceptó salir del país bajo “extrema presión” para proteger a su familia.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) relató haber sufrido golpizas, humillaciones, amenazas de muerte y torturas durante su encarcelamiento.

“He sido sometido a brutales golpizas, tortura, humillación y amenazas de muerte. Mi familia también ha sido blanco de la más despiadada persecución”, escribió sin precisar a qué país se dirigirá.

Ferrer señaló que la decisión de aceptar el exilio se tomó antes del asalto a su vivienda en abril pasado, cuando fue nuevamente detenido tras la retirada de su libertad condicional. En su mensaje dejó claro que su salida no significa claudicar:

“Me voy con la dignidad y el honor en alto. No abandono la lucha. Volveré. Continuaré luchando hasta lograr la libertad de Cuba o morir en el intento”.

Reacciones internacionales

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha exigido su liberación inmediata y organizaciones como Amnistía Internacional lo reconocen como preso de conciencia.

El caso de José Daniel Ferrer, considerado uno de los opositores más influyentes de la isla, ha generado una ola de solidaridad internacional y vuelve a colocar en el centro del debate la represión política que persiste en Cuba.