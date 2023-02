Española critica Sistema de Salud de EEUU después que le cobraron $1600 en un hospital de Colorado

"1.656 dólares. Gracias a dios yo tengo un seguro y se supone que me cobran, aquí lo pone, 350 dólares. que me sigue pareciendo una pasada. ¿1.600 dólares por qué? Porque se supone que es lo que ha costado. No me han hecho nada, es que estoy flipando".

A continuación, Sara hace una reflexión sobre la gente que reside en Estados Unidos que no se puede permitir este tipo de servicios: "Creo que ahora lo reclamo y me devuelven el dinero, pero ya no es por mí, es por la gente que vive aquí. La gente se endeuda, por lo que me han contado, de por vida por pagar operaciones que son necesarias. O se muere la gente porque no pueden acceder".