En servicio interreligioso, obispa pide a Trump tener "misericordia" de personas LGBTQ+ y migrantes

En su sermón, Budde dijo que se reunieron “para orar por la unidad como pueblo y nación, no por un acuerdo, político o de otro tipo, sino por el tipo de unidad que fomenta la comunidad a través de la diversidad y la división”.

Añadió: “La unidad no es partidista”.

Más de una decena de líderes religiosos hablaron durante el servicio interreligioso, incluidos representantes de las religiones judía, musulmana, budista e hindú.

Sin embargo, una ausencia notable entre el clero invitado con roles de oradores fueron los evangélicos conservadores, quienes están entre los más fuertes partidarios de Trump.

No obstante, algunos de esos partidarios evangélicos estaban sentados en los bancos.

Robert Jeffress, un partidario de Trump de largo tiempo y pastor de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, estuvo presente, así como Paula White-Cain, una telepredicadora y principal asesora espiritual durante el primer mandato de Trump, y Lorenzo Sewell, el pastor de la Iglesia 180 de Detroit, quien dio una enérgica bendición en la toma de posesión del lunes.

La Catedral Nacional de Washington ha albergado 10 servicios oficiales interreligiosos de investidura para presidentes de ambos partidos. La tradición se remonta a 1933.

El último servicio tuvo un énfasis diferente al de los anteriores. Su enfoque estuvo en la nación en lugar de en el nuevo gobierno —un plan hecho antes del día de las elecciones.

“Estamos en un momento único en la historia de nuestro país, y es hora de abordar esto de manera diferente”, señaló el reverendísimo Randy Hollerith, decano de la catedral episcopal, en una declaración en octubre.

“Este será un servicio para todos los estadounidenses, para el bienestar de nuestra nación, para nuestra democracia”.

Los textos y canciones giraron en torno a temas de compasión y unión, incluyendo una lectura de Deuteronomio 10:17-21, que habla de cuidar a los huérfanos y viudas y a todos los que están en necesidad.

Los sermones en los servicios de investidura a menudo han sido dados por ministros alineados con el gobierno entrante. En 2021, el reverendo William Barber, un líder de derechos civiles progresista, predicó ante el presidente Joe Biden en la catedral.

Budde, quien dio el sermón de este año, se ha unido a otros líderes de la catedral en criticar previamente a Trump, reprendiendo su “retórica racializada” y culpándolo por incitar a la violencia el 6 de enero de 2021.

Budde estaba “indignada” en 2020 después de que Trump organizara una aparición frente a la Iglesia Episcopal de San Juan, que está cerca de la Casa Blanca. Sostuvo una Biblia después de que la zona había sido despejada de manifestantes pacíficos.

La única parte del servicio del martes que parecía hecha a medida para Trump fue la inclusión del tenor de ópera Christopher Macchio, quien también cantó el himno nacional en la ceremonia de investidura.

El tenor cantó “Ave María”, una de las canciones religiosas favoritas de Trump y una que Macchio cantó en un mitin de Trump y en la Convención Nacional Republicana.

Antes de que comenzara el servicio, Macchio interpretó himnos como “Cuán Grande es Él” y otro favorito de Trump, “Aleluya”, escrita por Leonard Cohen.

A medida que el servicio de oración se acercaba a su fin, Trump se unió a otros cantando “America the Beautiful".

Trump también agradeció a muchos del clero que participaron mientras pasaban frente a él, excepto a Budde, a quien no hizo caso.

