Empleado de DOGE está ahora a cargo de Instituto de Paz de EEUU

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La acción sigue a un despido masivo el viernes por la noche de casi todos los 300 empleados del instituto. Exempleados dicen que solo unos pocos no recibieron notificación, incluidos colegas que están en el extranjero, a quienes se les dio hasta el 9 de abril para regresar a Estados Unidos, y los vicepresidentes regionales, que dirigen las áreas donde están basados.

Dos exempleados, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijeron que fueron contactados por correos electrónicos privados porque han sido bloqueados del sistema del instituto y no pudieron regresar al trabajo desde un tenso enfrentamiento a principios de este mes en el que miembros de DOGE fueron acompañados por la policía. Se les dio hasta el 7 de abril para retirar sus efectos personales.