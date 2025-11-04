El Socialista Zohran Mamdani gana la alcaldía de Nueva York y se convierte en el alcalde más joven en más de un siglo

Nueva York , 5 de noviembre de 2025 — El legislador estatal y socialista demócrata Zohran Mamdani , de 34 años, fue elegido como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York , convirtiéndose en el más joven en ocupar el cargo en más de cien años.

Mamdani, nacido en Uganda y representante estatal por Queens , sustituirá al actual alcalde Eric Adams , quien retiró su candidatura a la reelección en septiembre.

La Mesa de Decisiones de Fox News proyectó su victoria luego de una cerrada contienda frente al exgobernador Andrew Cuomo , en unas elecciones que marcaron una fuerte división dentro del Partido Demócrata.

El ascenso de Mamdani representa una victoria para el ala progresista del partido, que promueve políticas sociales expansivas y una agenda económica enfocada en la asequibilidad y la equidad.

Congelación de los alquileres en toda la ciudad.

Desde el inicio de su campaña, Mamdani contó con el respaldo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ambos demócratas de Nueva York.

En contraste, el presidente Donald Trump criticó duramente al joven alcalde electo, calificándolo de “lunático 100% comunista” y advirtiendo que podría recortar los fondos federales destinados a la ciudad si Mamdani asumía el cargo.

Pese a esas declaraciones, la victoria de Mamdani consolida el poder del movimiento progresista dentro del Partido Demócrata y redefine el panorama político neoyorquino.

El ocaso político de Andrew Cuomo

El exgobernador Andrew Cuomo, quien renunció en 2021 tras múltiples acusaciones de acoso sexual —que él ha negado—, intentó regresar a la política presentándose como candidato independiente tras perder las primarias.

Cuomo acusó a Mamdani de ser “más socialista que demócrata”, aunque los resultados finales confirmaron el apoyo masivo de los votantes a la nueva generación de liderazgo progresista.

Un nuevo rumbo para Nueva York

Con su elección, Zohran Mamdani promete “construir una Nueva York más justa, inclusiva y asequible”, marcando el inicio de una nueva era política en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Su victoria podría tener repercusiones nacionales en la estrategia demócrata rumbo a las próximas elecciones federales, al tiempo que pone a prueba la capacidad del movimiento progresista para gobernar una de las urbes más complejas del país.