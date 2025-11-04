americateve

Andrew Cuomo

Trump respalda a Andrew Cuomo: "Es la única opción para evitar el colapso de Nueva York"

Donald Trump sorprende al respaldar a Andrew Cuomo para la alcaldía de Nueva York, calificándolo como la “única opción” para evitar que el socialista Zohran Mamdani provoque un colapso económico y social en la ciudad

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump sorprendió al respaldar públicamente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien calificó como “la única opción viable” para impedir el ascenso del socialista Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York.

Según Trump, la ciudad enfrentaría un “colapso económico y social” si Mamdani llega al poder.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, habla durante una conferencia de prensa en el Capitolio al anunciar una ley para combatir el aumento en el consumo de heroína en el estado, el miércoles 18 de junio de 2014, en Albany, Nueva York. (

El mandatario, en un mensaje publicado en Truth Social, aseguró que votará por Cuomo a pesar de sus diferencias políticas:

“Realmente no hay otra opción. Debes votar por él [Andrew Cuomo] y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz de hacerlo. ¡Mamdani no lo es!”, escribió el presidente.

Trump también advirtió que, si Mamdani resulta electo, podría reducir los fondos federales destinados a Nueva York, argumentando que su gestión llevaría a un “declive total” en la ciudad.

“Un voto por Mamdani es un voto por el caos. Nueva York no sobrevivirá bajo su liderazgo”, afirmó.

Un apoyo inesperado y estratégico

El respaldo de Trump a un demócrata ha causado sorpresa tanto en círculos políticos como entre sus seguidores.

El presidente explicó que apoyar al republicano Curtis Sliwa dividiría el voto opositor, lo que facilitaría el triunfo de Mamdani.

Trump subrayó que su prioridad es “salvar a Nueva York del desastre” y no permitir que, según él, “un comunista sin experiencia y con un historial de fracasos totales” llegue a la alcaldía.

Cuomo se distancia del respaldo de Trump

Andrew Cuomo, quien perdió ante Mamdani en las primarias demócratas, rechazó previamente cualquier vínculo con el expresidente. Sin embargo, su nombre vuelve al centro del debate político tras este inesperado respaldo.

Hasta el momento, Cuomo no ha emitido una nueva declaración respecto al apoyo de Trump.

Mamdani responde con ironía

El legislador estatal Zohran Mamdani reaccionó en tono sarcástico a través de su cuenta en X (antes Twitter):

“¡Felicidades, Andrew Cuomo! Sé lo mucho que has trabajado para conseguirlo”, escribió, burlándose del apoyo de Trump.

Elon Musk también se suma al respaldo

El empresario Elon Musk se unió a Trump en su apoyo a Cuomo, instando a los neoyorquinos a no votar por Mamdani.

“Ten en cuenta que votar por Curtis es votar por Mumdumi o como se llame. ¡VOTA A CUOMO!”, publicó Musk, en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

