El senador Bob Menéndez no renunciará y dijo que el oro y los dólares hallados en su casa "eran ahorros"

“Reconozco que esta será la mayor lucha hasta ahora, pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador más antiguo de Nueva Jersey”, afirmó Menéndez en el campus del Hudson County Community College en Union City, donde creció. No se refirió a si se presentará a la reelección el próximo año.