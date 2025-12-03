americateve

Cártel de los Soles

'El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

Hugo ‘El Pollo’ Carvajal entrega a Donald Trump una confesión histórica que revela 20 años de operaciones del Cártel de los Soles, implicando a Maduro, Diosdado, Cuba, Rusia y redes infiltradas en EE.UU. y España. Un documento explosivo que reconfigura el mapa político y de seguridad internacional.

trump venezuela

El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explosiva del chavismo: 20 años de narcotráfico, espionaje y penetración política

El exjefe de la Inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal, ha puesto en manos del presidente estadounidense Donald Trump la que ya es considerada la confesión más reveladora jamás hecha por un alto mando del chavismo, un documento que expone dos décadas de operaciones del Cártel de los Soles, sus redes de narcotráfico, espionaje internacional y penetración política en territorio estadounidense.

El informe, difundido por el diario ABC y entregado a la Casa Blanca minutos antes de su publicación, detalla una estructura criminal que, según Carvajal, cuenta con la participación directa de:

  • Nicolás Maduro

  • Diosdado Cabello

  • Altos mandos militares venezolanos

  • Asesores cubanos de la inteligencia castrista

  • Operadores rusos vinculados a unidades de inteligencia exterior

Infiltración en EE.UU. y compra de políticos

Carvajal asegura estar dispuesto a delatar redes completas de espionaje y penetración política, incluyendo:

  • Espías infiltrados en instituciones estadounidenses

  • Políticos supuestamente comprados o financiados por estructuras chavistas

  • Redes de lavado y corrupción con tentáculos en Miami, Nueva York y Texas

  • Operaciones coordinadas desde La Habana y Moscú para influir en decisiones estratégicas en Washington

Alcance internacional: implicación de exfuncionarios españoles

Uno de los elementos más explosivos del documento es la afirmación de que exfuncionarios del Gobierno español habrían colaborado o actuado como facilitadores del aparato chavista en Europa.

Carvajal sostiene que el chavismo destinó millones de dólares para operaciones políticas encubiertas en:

  • Madrid

  • Bruselas

  • Roma

  • Buenos Aires

Un testimonio que podría redefinir la seguridad hemisférica

La relevancia del documento es tal que fuentes diplomáticas consideran que:

  • Podría reconfigurar las relaciones entre EE.UU. y Venezuela

  • Impactaría directamente en procesos judiciales contra Maduro y Diosdado

  • Haría avanzar designaciones de terrorismo contra estructuras chavistas

  • Activaría mecanismos internacionales de captura y sanciones

La Casa Blanca no ha emitido aún un comunicado oficial, pero fuentes cercanas a la administración confirmaron que el documento está siendo evaluado por el Consejo de Seguridad Nacional.

