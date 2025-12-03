'El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explosiva del chavismo: 20 años de narcotráfico, espionaje y penetración política
Hugo ‘El Pollo’ Carvajal entrega a Donald Trump una confesión histórica que revela 20 años de operaciones del Cártel de los Soles, implicando a Maduro, Diosdado, Cuba, Rusia y redes infiltradas en EE.UU. y España. Un documento explosivo que reconfigura el mapa político y de seguridad internacional.
El exjefe de la Inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal, ha puesto en manos del presidente estadounidense Donald Trump la que ya es considerada la confesión más reveladora jamás hecha por un alto mando del chavismo, un documento que expone dos décadas de operaciones del Cártel de los Soles, sus redes de narcotráfico, espionaje internacional y penetración política en territorio estadounidense.
El informe, difundido por el diario ABC y entregado a la Casa Blanca minutos antes de su publicación, detalla una estructura criminal que, según Carvajal, cuenta con la participación directa de:
Nicolás Maduro
Diosdado Cabello
Altos mandos militares venezolanos
Asesores cubanos de la inteligencia castrista
Operadores rusos vinculados a unidades de inteligencia exterior
Infiltración en EE.UU. y compra de políticos
Carvajal asegura estar dispuesto a delatar redes completas de espionaje y penetración política, incluyendo:
Espías infiltrados en instituciones estadounidenses
Políticos supuestamente comprados o financiados por estructuras chavistas
Redes de lavado y corrupción con tentáculos en Miami, Nueva York y Texas
Operaciones coordinadas desde La Habana y Moscú para influir en decisiones estratégicas en Washington
Alcance internacional: implicación de exfuncionarios españoles
Uno de los elementos más explosivos del documento es la afirmación de que exfuncionarios del Gobierno español habrían colaborado o actuado como facilitadores del aparato chavista en Europa.
Carvajal sostiene que el chavismo destinó millones de dólares para operaciones políticas encubiertas en:
Madrid
Bruselas
Roma
Buenos Aires
Un testimonio que podría redefinir la seguridad hemisférica
La relevancia del documento es tal que fuentes diplomáticas consideran que:
Podría reconfigurar las relaciones entre EE.UU. y Venezuela
Impactaría directamente en procesos judiciales contra Maduro y Diosdado
Haría avanzar designaciones de terrorismo contra estructuras chavistas
Activaría mecanismos internacionales de captura y sanciones
La Casa Blanca no ha emitido aún un comunicado oficial, pero fuentes cercanas a la administración confirmaron que el documento está siendo evaluado por el Consejo de Seguridad Nacional.
