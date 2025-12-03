'El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explosiva del chavismo: 20 años de narcotráfico, espionaje y penetración política

El exjefe de la Inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal , ha puesto en manos del presidente estadounidense Donald Trump la que ya es considerada la confesión más reveladora jamás hecha por un alto mando del chavismo , un documento que expone dos décadas de operaciones del Cártel de los Soles , sus redes de narcotráfico, espionaje internacional y penetración política en territorio estadounidense.

El informe, difundido por el diario ABC y entregado a la Casa Blanca minutos antes de su publicación , detalla una estructura criminal que, según Carvajal, cuenta con la participación directa de:

Infiltración en EE.UU. y compra de políticos

Carvajal asegura estar dispuesto a delatar redes completas de espionaje y penetración política , incluyendo:

Operaciones coordinadas desde La Habana y Moscú para influir en decisiones estratégicas en Washington

Redes de lavado y corrupción con tentáculos en Miami, Nueva York y Texas

Uno de los elementos más explosivos del documento es la afirmación de que exfuncionarios del Gobierno español habrían colaborado o actuado como facilitadores del aparato chavista en Europa.

Carvajal sostiene que el chavismo destinó millones de dólares para operaciones políticas encubiertas en:

Madrid

Bruselas

Roma

Buenos Aires

Un testimonio que podría redefinir la seguridad hemisférica

La relevancia del documento es tal que fuentes diplomáticas consideran que:

Podría reconfigurar las relaciones entre EE.UU. y Venezuela

Impactaría directamente en procesos judiciales contra Maduro y Diosdado

Haría avanzar designaciones de terrorismo contra estructuras chavistas

Activaría mecanismos internacionales de captura y sanciones

La Casa Blanca no ha emitido aún un comunicado oficial, pero fuentes cercanas a la administración confirmaron que el documento está siendo evaluado por el Consejo de Seguridad Nacional.