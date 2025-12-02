americateve

Venezuela

Venezuela seguirá aceptando migrantes deportados pese a sugerencia de Trump sobre cierre aéreo

CARACAS (AP) — Los vuelos operados por Estados Unidos para devolver migrantes deportados a Venezuela continuarán a pesar de la sugerencia del presidente Donald Trump de que el espacio aéreo del país sudamericano debería considerarse cerrado.

Aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 1 de diciembre del 2025. (AP foto/Cristian Hernández)
Aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 1 de diciembre del 2025. (AP foto/Cristian Hernández)

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que los vuelos dos veces por semana continuarán tras una solicitud de la administración Trump. Esto revierte un anuncio del gobierno venezolano el sábado de que las autoridades de inmigración de Estados Unidos habían suspendido unilateralmente los vuelos.

Una solicitud de sobrevuelo y aterrizaje presentada el lunes por la estadounidense Eastern Airlines solicita permiso para una llegada el miércoles. La solicitud fue hecha pública el martes por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Los venezolanos han sido deportados de manera constante a su país de origen este año después de que Maduro, bajo presión de la Casa Blanca, eliminara su política de larga data de no aceptar deportados de Estados Unidos.

Los inmigrantes ahora llegan regularmente al aeropuerto fuera de la capital, Caracas, en vuelos operados por un contratista del gobierno estadounidense o la aerolínea estatal de Venezuela. Los vuelos han continuado a pesar de los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en el Océano Pacífico oriental y frente a la costa caribeña de Venezuela.

La administración Trump dice que los ataques son contra cárteles de drogas, algunos de los cuales afirma que están controlados por Maduro. Trump también está considerando si llevar a cabo ataques en territorio venezolano.

Más de 13.000 migrantes han sido deportados a Venezuela este año en docenas de vuelos chárter, el más reciente de los cuales llegó el viernes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

