Gobierno de Trump demanda a Denver por su prohibición de armas de asalto de 1989

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La demanda se presentó un día después de que autoridades de Denver rechazaran públicamente los llamados del Departamento de Justicia para derogar la ordenanza municipal de larga data que tipifica como delito la posesión de armas de asalto.

Funcionarios del gobierno de Trump alegan que la prohibición viola el derecho a portar armas consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.

“La Constitución no es una sugerencia y la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase”, manifestó en un comunicado el subsecretario de Justicia, Todd Blanche. “La prohibición de Denver sobre rifles semiautomáticos de propiedad común viola directamente el derecho a portar armas”.

Abogados del Departamento de Justicia pidieron a la ciudad la semana pasada que dejara de hacer cumplir la prohibición y entablara negociaciones con autoridades federales para resolver el asunto. Pero el alcalde de Denver y el jefe de policía rechazaron enérgicamente la solicitud del gobierno de Trump el lunes durante una conferencia de prensa.

“Nuestra respuesta es: por supuesto que no”, señaló el alcalde Mike Johnston. “No, no vamos a dar marcha atrás a una política de sentido común que ha mantenido las armas de guerra fuera de las calles de esta ciudad durante 37 años. No, no vamos a poner a los equipos de primera respuesta en mayor riesgo cada vez que atiendan un incidente peligroso. No, no vamos a volver a una época en la que la gente teme entrar a salas de cine o supermercados o escuelas primarias públicas”.

La prohibición de armas de asalto se promulgó en un periodo de gran preocupación por la violencia armada en Denver. Precedió a varios tiroteos masivos notorios en Colorado: la masacre de 1999 en la escuela secundaria Columbine, que dejó 14 muertos, el asesinato en 2012 de 12 personas dentro de un cine en Aurora, y el asesinato en 2021 de 10 personas en un supermercado en Boulder.

Funcionarios federales señalaron en su demanda que la prohibición de Denver incluye rifles del tipo AR-15, que poseen al menos 16 millones de personas en Estados Unidos. “Usan esos rifles semiautomáticos comunes para diversos fines lícitos, incluidos, entre otros, la autodefensa”, escribieron abogados del gobierno. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP