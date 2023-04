El ex vicepresidente Mike Pence testificó sobre la toma del Capitolio

El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence compareció este jueves ante un gran jurado en Washington en el marco de la investigación abierta sobre el asalto al Capitolio del país en enero de 2021.

La comparecencia del “número dos” del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) se produjo un día después de que el Tribunal de Apelaciones del distrito de Washington decidiera que el ex presidente no podía impedir que Pence declarara.

En un primer momento, fue el propio Pence quien apeló la decisión del gran jurado que investiga el asalto al Capitolio de citarle a declarar, pero accedió una vez que un juez de Washington falló que los posibles actos ilegales de Trump ese día no están protegidos por el derecho de los legisladores a la confidencialidad.

Medios como The Washington Post han adelantado que el ex vicepresidente puede ofrecer información relacionada con las conversaciones que tuvo con el ex mandatario y sus asesores el día del ataque y sobre la sugerencia del abogado de Trump John Eastman de que Pence podría haber impedido la confirmación de la victoria de Biden.

Las pesquisas sobre el asalto al Capitolio buscan determinar si hubo una o más personas que interfirieron en el traspaso de poder y en el proceso de ratificación de Biden como presidente en el Congreso.

FUENTE: EFE