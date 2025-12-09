EEUU envía 2 aviones de combate al Golfo de Venezuela mientras sigue escrutinio por ataques a botes

El presidente Nicolás Maduro ondea una bandera venezolana durante un acto de juramento para comités comunitarios organizados por el gobierno en el palacio presidencial de Caracas, Venezuela, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

Sitios web públicos de seguimiento de vuelos mostraron un par de aviones de combate F/A-18 de la Marina de Estados Unidos volando sobre el Golfo, un cuerpo de agua delimitado por Venezuela y de solo unos 241 kilómetros (150 millas) en su punto más ancho, y pasando más de 30 minutos volando sobre el agua. Un funcionario de defensa de Estados Unidos confirmó que un par de aviones realizaron un “vuelo de entrenamiento rutinario” en la zona.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder informar de operaciones militares sensibles, no pudo decir si los aviones estaban armados, pero señaló que permanecieron en el espacio aéreo internacional durante su vuelo.

El funcionario comparó el vuelo de entrenamiento con ejercicios anteriores que tenían como objetivo mostrar el alcance de los aviones estadounidenses y dijo que la maniobra no tenía la intención de ser provocativa.

El ejército ha enviado previamente bombarderos B-52 Stratofortress y B-1 Lancer a la región, pero esos volaron hasta la costa de Venezuela y a lo largo de ella. No hubo indicios de que esos aviones volaran tan cerca del territorio del país como los aviones de combate F/A-18 del martes.

Los vuelos son la acción más reciente del ejército de Estados Unidos mientras construye su mayor presencia en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. El presidente Donald Trump dice que los ataques terrestres llegarán pronto, pero no ha ofrecido detalles sobre la ubicación.

El presidente venezolano Nicolás Maduro asegura en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo.

La administración Trump enfrenta un creciente escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses sobre la campaña de ataques a barcos que ha matado al menos a 87 personas en 22 bombardeos conocidos desde principios de septiembre, incluyendo un ataque de seguimiento que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una lancha después del primer impacto.

Los legisladores quieren ver los videos sin editar de los ataques, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los líderes del Congreso el martes que aún estaba evaluándolo. Hegseth proporcionó una sesión informativa clasificada para los líderes del Congreso, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios de seguridad nacional.

El mismo día por separado, el almirante Alvin Holsey, quien estaba al mando de la campaña para destruir lanchas que supuestamente transportan drogas y se retirará del Comando Sur de Estados Unidos esta semana, habló con los principales líderes republicano y demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirma que el país está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles.

Flightradar24, uno de los sitios web que permite ver públicamente los aviones volando en tiempo real, dijo que las aeronaves militares fueron las más seguidas en su sitio en ese momento.

Venezuela afirma que el cuerpo de agua es parte del territorio nacional, pero esas afirmaciones han sido desafiadas por académicos legales de Estados Unidos y el ejército durante décadas.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP