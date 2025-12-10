Trump dice que EEUU incautó buque petrolero frente a costa de Venezuela

Compartir en:









Es el último esfuerzo de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado", dijo Trump en los periodistas en la Casa Blanca.

Trump expresó que "otras cosas están sucediendo", pero no ofreció detalles adicionales, diciendo que hablaría más sobre el tema más adelante.

La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos y apoyado por la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP