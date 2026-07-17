Artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara recibe visa humanitaria para ir a EEUU

El caso había recibido especial atención en los últimos días por parte organizaciones de artistas y de derechos humanos dado que Otero Alcántara había terminado su condena, pero se desconocía su paradero, según amigos y familiares. La condena había terminado formalmente el 9 de julio.

“Después de varias semanas de gestiones constantes anunciamos que la solicitud de parole (visa humanitaria) de Luis Manuel Otero Alcántara para ingresar a los Estados Unidos ha sido aprobado”, indicó un comunicado colocado en la página oficial de Facebook del creador.

Agregó que “desde comienzos de 2023 Luis aceptó el exilio como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista, después de haber soportado toda la represión que ha recaído sobre él... La seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión”.

Se espera que en las próximas horas Otero Alcántara salga hacia Estados Unidos, pero se desconocen los detalles de su traslado.

Otero Alcántara, de 38 años, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a una manifestación masiva en contra de los apagones que se realizaron en toda la isla. En 2022 un tribunal lo condenó por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios.

El creador se hizo conocido internacionalmente por liderar junto a Maikel Castillo, un rapero conocido como “Osorbo”, el movimiento de artistas San Isidro que en 2020 terminó impulsando una inusual protesta de creadores frente al Ministerio de Cultura de la isla.

Osorbo también fue condenado en el mismo proceso judicial que Otero Alcántara en 2022 y se lo sancionó a nueve años de prisión, que actualmente cumple en una prisión en las afueras de La Habana.

El martes por la noche Anamelys Ramos, curadora de arte y una de las personas más cercanas a Otero Alcántara, informó en sus redes sociales que había podio hablar por teléfono con él, pero que desconocía su ubicación.

La semana pasada Ramos indicó que en otra comunicación telefónica las autoridades policiales le habían preguntado por los avances de una visa de viaje a Estados Unidos que se se había tramitado a favor del creador.

Opositores cubanos como José Daniel Ferrer --en octubre de 2025— han salido a Estados Unidos amparados en figuras de este tipo.

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FUENTE: AP