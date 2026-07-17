Identifican lechuga de Taco Bell en 5 estados como una fuente de parásito que causa diarrea en EEUU

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés) advirtieron el jueves a los consumidores que no deben comer lechuga iceberg rallada en los restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Hasta el momento se ha reportado una cifra récord de casos de cyclospora en más de 30 estados, y expertos señalan que no todas las enfermedades recientes que se han registrado en el país podrían ser resultado de una sola fuente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) dio a conocer una investigación en la que hasta el momento ha identificado a un único proveedor de la lechuga.

Las advertencias federales a los consumidores no identificaron la empresa, pero un funcionario federal al tanto de la investigación señaló bajo condición de anonimato que se trataba de Taylor Farms, una compañía con sede en Salinas, California.

Taylor Farms, que ha sido vinculada en otras ocasiones a brotes transmitidos por alimentos, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

“La FDA ya trabaja con el proveedor de lechuga iceberg para determinar si hay más lechuga iceberg rallada posiblemente contaminada en el mercado”, incluso en otros estados, indicaron los CDC. “Taco Bell se ha comprometido a dejar de usar cualquier lechuga del proveedor identificado por la investigación de rastreo de la FDA”.

Taco Bell anuncia cambio de proveedor

Los CDC, la FDA y funcionarios de salud pública en varios estados han estado investigando un brote de infecciones por cyclospora en varias entidades del país.

La enfermedad no suele poner en riesgo la vida y normalmente se trata con antibióticos.

Antes de la confirmación del gobierno federal del jueves, Taco Bell emitió un comunicado en el que dio a conocer que había tomado “medidas inmediatas para retirar voluntariamente lechuga potencialmente afectada de un proveedor en estados seleccionados. El ingrediente afectado de nuestro proveedor está siendo retirado indefinidamente de nuestra cadena de suministro a nivel nacional y será reemplazado en un plazo de 24 horas en estados seleccionados”.

Es posible que otros negocios estén vinculados al brote

Las autoridades federales de salud subrayaron en un comunicado que otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” podrían estar vinculados al brote a medida que continúa la investigación.

Investigadores en Michigan intentan determinar si la lechuga llegó a otros restaurantes o tiendas, porque muchas de las personas infectadas aseguraron que no comieron en Taco Bell, informaron el las autoridades estatales de salud el viernes.

No hay evidencia de que el brote “esté relacionado con una mala manipulación o preparación de alimentos en un solo restaurante o cadena de comida rápida”, señalaron las autoridades de salud de Michigan en un comunicado.

Por tal motivo mantuvieron su recomendación para que los consumidores compren cabezas enteras de lechuga en lugar de lechuga en bolsa o kits de ensalada.

Los casos de cyclospora han ido en aumento durante años

La cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa “con evacuaciones intestinales frecuentes y ocasionalmente explosivas”, según los CDC. Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Este parásito, que prospera con el calor, provoca una infección en los intestinos y se propaga a través de las heces. Personas se han infectado en otras ocasiones al consumir frutas o verduras expuestas a agua de riego contaminada con heces.

La enfermedad, llamada ciclosporiasis, es menos común que las enfermedades transmitidas por alimentos provocadas por otros gérmenes, como la salmonella y E. coli. Muchos casos nunca se llegan a vincular con un alimento o fuente específica, y durante años se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos. Pero el número ha ido en aumento desde hace aproximadamente una década, con un incremento particularmente notable en 2018 y 2019.

En 2019 se registró la mayor cantidad de casos reportados de ciclosporiasis en Estados Unidos, con alrededor de 4.700. El aumento actual ha superado con creces esa cifra. Michigan —el aparente epicentro del brote— ha informado de más de 5.000 casos, y se han reportado más de 2.000 casos probables y sospechosos en otros estados.

No se han reportado muertes. Pero las autoridades de Michigan aseguran que más de 100 personas han sido hospitalizadas en el estado.

Los expertos atribuyen el aumento de casos a lo largo de la última década al cambio climático y a una mejor detección. También sostienen que a lo largo de los años, el número real de casos de cyclospora reportados sea mucho menor a la cifra real por distintos motivos.

Algunas pruebas comunes utilizadas en la detección de intoxicación alimentaria no estaban diseñadas para detectar cyclospora. Los técnicos no pueden cultivar el parásito en laboratorios, lo que dificulta obtener evidencia a partir de productos contaminados. Y puede ser difícil determinar qué alimento tenían en común las personas enfermas porque a veces se trata de un solo ingrediente que puede ser común en distintas recetas —como la albahaca o el cilantro.

Taco Bell y Taylor Farms han sido vinculados a brotes anteriores

La investigación de rastreo de la FDA identificó a un único proveedor de lechuga iceberg utilizada por los restaurantes de Taco Bell donde comieron las personas infectadas, informaron funcionarios federales.

La cadena de comida mexicana es uno de los restaurantes que ya ha sido vinculado en otras ocasiones con brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

Taylor Farms también estuvo vinculada a un brote de ciclosporiasis asociado a una mezcla para ensalada en 2013 y a un brote de E. coli asociado a cebollas servidas en McDonald's en 2014.

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Stobbe informó desde New York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP