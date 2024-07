EEUU celebra el 4 de julio con parrilladas y muchos fuegos artificiales

Cathy Nau (izquierda) y Jackie Trimble, ambas de Lake Stevens, Washington, revisan unos mapas el miércoles 3 de julio de 2024 en Boston. Nau y Trimble visitaron algunos de los sitios históricos de la ciudad un día antes de la festividad por el Día de la Independencia el 4 de julio. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved