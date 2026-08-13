República Dominicana expulsa sin dar los motivos a diplomáticos cubanos

La medida fue cuestionada casi de inmediato desde Cuba, que la calificó como un acto de “sometimiento” a las políticas de Estados Unidos contra La Habana en medio de un bloqueo energético y financiero .

“El gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines”, informó la Cancillería en Santo Domingo.

Las autoridades dominicanas aseguraron que la medida se inscribe en las facultades que el derecho internacional le concede al Estado y a lo que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, dijeron que mantienen interés de preservar las relaciones con Cuba.

La expulsión de los funcionarios cubanos se produce luego de la creación del “Escudo de las Américas”, una iniciativa geopolítica y de seguridad regional impulsada desde marzo por el presidente estadounidense Donald Trump.

Cuba no fue incluida en el mecanismo debido a las diferencias políticas y el incremento de tensiones entre Estados Unidos y La Habana.

En los últimos meses varios países latinoamericanos de corte conservador le dieron la espalda a Cuba, al tiempo que proclamaban su cercanía política con Trump.

A finales del mes pasado y poco antes de asumir, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que cerraría su embajada en Cuba; y en marzo, Ecuador rompió relaciones con La Habana. Argentina, por su lado, enfrió sus lazos con la isla aunque sin llegar a la clausura de su sede diplomáticas.

En La Habana, la Cancillería reaccionó con un comunicado en el cual aseguró que se trataría de 10 funcionarios —no nueve como mencionaron los dominicanos— y lamentó la decisión del presidente dominicano, Luis Abinader.

“No existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas”, indicó la nota oficial cubana.

“No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región”, agregó el comunicado.

El presidente estadounidense Donald Trump impuso un cerco energético y financiero a Cuba a partir de enero pasado presionando un cambio en el modelo político y económico de la isla.

Por su parte, el ex ministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana, Miguel Mejía, consideró la medida como extrema, solo comparable, dijo, con la ruptura impuesta durante la tiranía de Rafael Leonídas Trujillo (1930 y 1961).

Al tiempo que exigió "pedir al gobierno dominicano que dé una explicación al pueblo dominicano de las razones reales por la cual tomó esa decisión”, dijo Mejía en declaraciones a The Associated Press.

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Rodríguez reportó desde La Habana.

FUENTE: AP