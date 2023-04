Detienen a militar de EEUU por filtración de documentos

Una persona con un chaleco del FBI camina por una carretera el jueves 13 de abril de 2023, en North Dighton, Massachusetts. El FBI detuvo a un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts en relación con la filtración de información militar altamente confidencial sobre la guerra de Ucrania. (AP Foto/Jennifer McDermott) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.