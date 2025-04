Despiden a la comandante de base de la Fuerza Espacial de EEUU en Groenlandia tras visita de Vance

AFP or licensors

El vicepresidente JD Vance escucha a la coronel Susan Meyers, durante una sesión informativa en la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia, el viernes 28 de marzo de 2025. (Jim Watson/Pool via AP) AFP or licensors

Un funcionario de Estados Unidos confirmó el viernes a The Associated Press que Meyers envió el correo electrónico y su contenido mostrando apoyo a Groenlandia y Dinamarca. El funcionario habló bajo condición de anonimato para proporcionar detalles adicionales que no se hicieron públicos.