Desmantelan red millonaria que introdujo ilegalmente a miles de cubanos en Estados Unidos

Una extensa operación internacional de contrabando de personas, que facilitaba la entrada ilegal de cubanos a Estados Unidos mediante solicitudes fraudulentas de visas y asilo, fue desmantelada por las autoridades federales.

Doce personas enfrentan cargos por su presunta participación en lo que el Departamento de Justicia calificó como una conspiración criminal de gran escala, vinculada al tráfico de inmigrantes, fraude migratorio y lavado de dinero.

El caso fue anunciado en Tampa por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi , junto al fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti; el fiscal federal Gregory W. Kehoe para el Distrito Medio de Florida; el director interino de ICE, Todd M. Lyons; el jefe del Sector Miami de CBP, Jeffrey J. Dinise; y el director de USCIS, Joseph Edlow.

De acuerdo con la investigación, entre enero de 2021 y junio de 2025 los acusados ofrecieron fraudulentos servicios de inmigración en línea, prometiendo a cubanos y otros extranjeros el acceso a Estados Unidos mediante declaraciones falsas de ciudadanía europea.

Presentaron cientos de solicitudes fraudulentas al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), utilizando direcciones falsas y documentos alterados.

La organización, conocida como ASO , se promocionaba en redes sociales y en plataformas de mensajería encriptada. Un grupo de WhatsApp titulado “Trámite de ESTA y visa de turismo a EE.UU. para ciudadanos españoles” era uno de sus canales de captación. También circularon videos promocionales en los que se mostraban pasaportes, boletos aéreos y supuestas aprobaciones de visas.

Los acusados llegaron a cobrar entre 1,500 y 40,000 dólares por cliente, e incluso alquilaban aviones privados para trasladar grupos de extranjeros.

Los registros financieros revelan que gastaron más de 2.5 millones de dólares en vuelos y movieron más de 7 millones de dólares a través de plataformas como Zelle. Un análisis de 27 cuentas bancarias relacionadas con la organización demostró que la red habría obtenido más de 18 millones de dólares en ganancias durante la conspiración.

Fraude y explotación de menores

La operación también involucró a menores no acompañados. En uno de los casos documentados, una adolescente fue instruida para hacerse pasar por amiga de toda la vida de un hombre adulto con el que no tenía parentesco, con el fin de ingresar al país.

Los acusados utilizaban una empresa fachada llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que supuestamente ofrecía solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencia. Sin embargo, lo que realmente producían eran solicitudes de asilo prefabricadas, sin conocimiento ni consentimiento de los clientes. Incluso llegaron a impedir que los afectados accedieran a sus propias cuentas en línea del USCIS.

La empresa también se promocionaba en Instagram con anuncios llamativos de “servicios migratorios”, mientras publicaba videos de extranjeros siendo introducidos ilegalmente a Estados Unidos.

Los acusados

Los cargos alcanzan a doce personas identificadas por el Departamento de Justicia:

Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez , 27 años, residente ilegal en Hialeah.

Yuniel Lima Santos , 30 años, de Tampa.

Liannys Yaiselys Vega-Pérez , 26 años, residente ilegal en Lebanon, Tennessee.

Marianny Lucía López-Torres , 25 años, residente en Cuba, antes en Hialeah.

Frandy Aragón-Díaz , 33 años, de Cuba, exresidente ilegal en Tampa.

Erik Ventura-Castro , 23 años, residente en Hialeah.

Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos , 30 años, de Tampa.

Walbis Pozo-Dutel , 30 años, residente en Katy, Texas.

Emanuel Martínez González , 28 años, residente ilegal en Hialeah.

Luis Emmanuel Escalona-Marrero , 31 años, de Tampa.

Layra Libertad Treto Santos , 31 años, de Tampa.

Gisleivy Peralta Consuegra, 40 años, de Tampa.

Todos ellos, salvo Peralta Consuegra, enfrentan cargos por conspiración para cometer contrabando de extranjeros con fines de lucro.

Adicionalmente:

Yuniel Lima Santos y Frandy Aragón Díaz fueron acusados de tráfico de extranjeros para obtener ganancias financieras.

Lima Santos, Vega Pérez, Aragón Díaz, Treto Santos y Peralta Consuegra enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude de asilo.

Cabrera Rodríguez, Lima Santos, Vega Pérez, Aragón Díaz, Ventura Castro, Martínez Vasconcelos, Escalona Marrero y Treto Santos fueron imputados por conspiración para lavar instrumentos monetarios.

Declaraciones oficiales

“Esta acusación formal expone a una organización criminal que introdujo ilegalmente personas a Estados Unidos a gran escala y luego obtuvo fraudulentamente beneficios migratorios para ellas”, declaró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti.

Por su parte, el director de USCIS, Joseph Edlow, subrayó:

“Esta organización criminal operaba una fachada para solicitudes de asilo falsas, generando peticiones frívolas en todo el país. A los delincuentes que buscan explotar nuestro sistema migratorio: los encontraremos, desmantelaremos sus planes y enfrentarán la justicia”.