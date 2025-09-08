americateve

Carolina del Norte

Afroamericano mata brutalmente a una joven refugiada ucraniana en el metro en Carolina del Norte

Divulgan video del asesinato de una refugiada ucraniana en el metro de Charlotte

americateve | Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-08 at 10.44.29 AM

El trágico caso de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había llegado a Estados Unidos escapando de la guerra en su país, conmociona a la comunidad de Charlotte, Carolina del Norte.

Zarutska fue asesinada brutalmente dentro de un vagón del metro a finales de agosto, en un hecho que quedó registrado en un video divulgado recientemente.

Screenshot 2025-09-08 at 10.45.19AM

Los hechos

La grabación muestra a la víctima ingresando al tren y tomando asiento frente a un hombre identificado como Decarlos Brown, de 34 años, quien residía en situación de calle. En las imágenes, se observa al sospechoso haciendo movimientos extraños hasta que, de manera repentina, extrae una pequeña navaja de su chaqueta y apuñala por la espalda a Zarutska.

Tras el ataque, Brown se levanta y camina con calma por el vagón, dejando un rastro de sangre, mientras algunos pasajeros observaban la escena con evidente shock.

Las autoridades llegaron al lugar poco después, pero no pudieron salvar la vida de la joven, que fue declarada muerta en la propia estación.

Screenshot 2025-09-08 at 10.44.54AM

El arresto del sospechoso

El presunto agresor fue detenido horas después y trasladado a un hospital debido a lesiones menores. Posteriormente, fue puesto bajo custodia del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. Actualmente se encuentra a la espera de juicio.

Una vida truncada

Zarutska había huido de Ucrania para protegerse del conflicto bélico con Rusia y buscaba rehacer su vida en Estados Unidos. Su asesinato ha generado consternación tanto en la comunidad ucraniana como en la ciudad de Charlotte, donde el crimen ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte público y la atención a personas sin hogar con historial violento.

Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la investigación, pero confirmaron que el caso continúa abierto mientras se prepara el proceso judicial contra Brown.

