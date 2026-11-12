ROBAN MÁS DE 50 SACOS DE LECHE EN POLVO EN CUBA! LOS SACABAN POR EL TECHO CON UNA SOGA

Varias personas fueron detenidas en Sancti Spíritus, acusadas de sustraer más de 50 sacos de leche en polvo descremada y otros productos de los almacenes de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza.

La información fue divulgada por el perfil oficialista de Facebook Mi lealtad acrisolada, vinculado al Ministerio del Interior (MININT).

Según el reporte, los sospechosos accedían al almacén por el techo y utilizaban una soga para extraer los sacos a través de una ventana.

Posteriormente, trasladaban la mercancía a una vivienda particular, donde presuntamente era almacenada para su venta en el mercado informal.

Las autoridades aseguraron haber recuperado una parte importante de los productos, aunque no precisaron cuántas personas fueron arrestadas ni la cantidad exacta de mercancía recuperada.

Cubanos cuestionan la leche almacenada mientras escasea para los niños

La noticia provocó numerosas reacciones en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron por qué existían decenas de sacos almacenados mientras familias denuncian dificultades para conseguir leche destinada a niños.

Otros pidieron investigar posibles irregularidades dentro de las propias instituciones estatales, sin aportar pruebas sobre responsabilidades adicionales en este caso.

Río Zaza arrastra problemas financieros

La empresa acumulaba una deuda superior a 150 millones de pesos cubanos con productores privados, según reportes de 2025.

La investigación policial continúa abierta y todavía no se ha informado el destino previsto de la leche sustraída.