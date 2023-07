Cubanos en México esperanzados con el nuevo programa para refugiados del presidente Biden

Aunque por el momento no está claro cómo sería este proceso la noticia abre una esperanza para quienes llevan meses atrapados en Tapachula, “una alegría indescriptible, lloramos de emoción, eso es lo que se vivió en Tapachula, dijo Marvin Diaz una migrante cubana

Este grupo lleva 5 meses en México, en condiciones que según dicen no han sido las mejores, “es duro porque la economía no es la mejor, nosotros no tenemos documentos para trabajar, entonces es complicado”, agregó.