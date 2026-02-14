🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

En este reportaje analizamos cómo la crisis energética, la cancelación de vuelos y la disminución del turismo están impactando la economía de la Isla.
Apagones prolongados afectan hoteles y negocios.
Vuelos cancelados generan incertidumbre en aeropuertos.
Turistas abandonan Cuba en medio de un panorama complejo.
Calles vacías reflejan caída en la actividad comercial.
¿Qué está ocurriendo realmente en los principales polos turísticos?
¿Se trata de una crisis temporal o de un problema estructural más profundo?
En este video te presentamos los datos, testimonios y el contexto económico detrás de la situación actual.
Temas clave:
Crisis energética en Cuba
Apagones masivos
Turismo en declive
Cancelación de vuelos
Impacto económico
Hoteles vacíos
Situación en aeropuertos
