🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Turistas abandonan Cuba en medio de un panorama complejo.

Calles vacías reflejan caída en la actividad comercial.

¿Qué está ocurriendo realmente en los principales polos turísticos?

¿Se trata de una crisis temporal o de un problema estructural más profundo?

En este video te presentamos los datos, testimonios y el contexto económico detrás de la situación actual.

Temas clave:

Crisis energética en Cuba

Apagones masivos

Turismo en declive

Cancelación de vuelos

Impacto económico

Hoteles vacíos

Situación en aeropuertos

