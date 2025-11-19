americateve

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cena con Trump en la Casa Blanca como parte de la delegación saudí

Cristiano Ronaldo asiste a una cena oficial en la Casa Blanca junto al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán durante su visita a EE.UU. Trump destacó su presencia y reveló la emoción de su hijo Barron por conocer al futbolista. También asistió Elon Musk en su retorno a la Casa Blanca

Washington, 18 nov (EFE).- El capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, Cristiano Ronaldo, cenó este martes la Casa Blanca como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos. EFE

El presidente Trump durante un discurso de bienvenida a la cena destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona, quien actualmente juega para el al-Nassr, de la acaudalada liga saudí.

Screenshot 2025-11-19 at 9.19.43AM

Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, no ha sido invitado a tomar la palabra pero fue ubicado en los primeros ascientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

El presidente Trump dio la bienvenida a los invitados llamado al principe heredero como "un verdadero socio para la paz y la prosperidad" en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.

La cena fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser acompañada por una carpa debido a la fuerte lluvia presente en Washington D.C.

Además de Ronaldo, Trump también recibió Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.

