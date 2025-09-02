Congresista de extrema izquierda Ilhan Omar reporta ingresos millonarios que podría alcanzar los 30 millones de dólares

La congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar , enfrenta cuestionamientos luego de que su más reciente divulgación financiera revelara un incremento sin precedentes en su patrimonio familiar.

Según el documento, su valor neto pasó en un año de apenas decenas de miles de dólares a situarse entre 6 y 30 millones de dólares , lo que representa un aumento estimado del 3.500% .

El cambio patrimonial está vinculado a las inversiones de su esposo, Tim Mynett , quien posee participaciones en dos compañías. A finales de 2023, estas no superaban los 51.000 dólares en valor , pero para finales de 2024 ya se tasaban entre 6 y 30 millones de dólares , de acuerdo con un informe publicado por el Washington Free Beacon .

La revelación contrasta con declaraciones recientes de Omar. En febrero de este año, la legisladora calificó de “ ridículo ” y “ categóricamente falso ” que se la describiera como millonaria. En una entrevista con Business Insider, aseguró ser víctima de lo que denominó una “ campaña coordinada de desinformación de la derecha ”.

Ese mismo mes, recurrió a la red social X para desafiar a sus críticos:

“Quizá intenten comprobar mis estados financieros públicos y verán que apenas tengo miles y mucho menos millones”, escribió entonces.

La firma que disparó su fortuna

Uno de los negocios clave detrás del incremento patrimonial es Rose Lake Capital LLC, una firma de capital de riesgo en la que Mynett mantiene participación. Según el New York Post, la empresa pasó de reportar menos de 1.000 dólares en activos en 2023 a registrar entre 5 y 25 millones de dólares en 2024.

En su sitio web, la compañía afirma tener bajo gestión alrededor de 60.000 millones de dólares en activos, lo que explicaría la rápida revalorización de la participación de Mynett.

Reacciones en Washington

La noticia ha generado controversia en el Congreso y entre analistas políticos, que cuestionan la transparencia en torno al enriquecimiento repentino de la familia Omar-Mynett. Mientras tanto, sus críticos sostienen que el caso refuerza las acusaciones de que la congresista no ha sido del todo clara respecto a su situación financiera.