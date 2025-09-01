americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ecuador

Ecuador negocia con EEUU recibir a 300 migrantes a pocos días de la visita de Marco Rubio

QUITO (AP) — A dos días de que Ecuador reciba la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el gobierno ecuatoriano reveló el lunes que ambos países negocian un acuerdo para que la nación sudamericana reciba a unos 300 migrantes anuales en calidad de refugiados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el vicepresidente JD Vance escucha durante una reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el vicepresidente JD Vance escucha durante una reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El gobierno estadounidense ha dicho que sus prioridades en la región son frenar la migración ilegal, combatir el crimen organizado y el narcotráfico y contrarrestar la influencia de China.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo al canal Ecuavisa que, a pedido de Estados Unidos, se negocia un “programa limitado” para que Ecuador reciba “solamente a personas refugiadas, de ciertas nacionalidades, que no tengan ningún tipo de antecedentes de delincuencia” y que tengan “buen estado de salud”.

Sommerfeld descartó que se trate de un acuerdo como el que tiene Estados Unidos con El Salvador para el traslado de personas con antecedentes penales. “Cuando hablamos de programas de cooperación tenemos que ver qué desea un país y qué desea el otro”, mencionó Sommerfeld y descartó imposiciones desde el país norteamericano.

No obstante, la vocera de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, dijo en una rueda de prensa sobre el acuerdo que “esto se encuentra en proceso de diálogo, no hay decisión tomada”.

El alto funcionario estadounidense llegará a Quito el miércoles y el jueves se reunirá con el presidente Daniel Noboa como parte de una gira que inicia en México. Rubio retorna a la región tras su visita en febrero a Panamá y otros países de Centroamérica.

La agenda en Ecuador tendrá como ejes principales la seguridad, la migración irregular y el desarrollo, dijo la vocera presidencial, quien mencionó que continúan las conversaciones sobre una eventual reducción de aranceles para el país andino —fijados en 15%— y que fueron impuestos por el gobierno de Donald Trump.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cinco cubanos acusados de asesinar a un hombre durante un robo en texas

Cinco cubanos acusados de asesinar a un hombre durante un robo en Texas

Por Redacción América Noticias Miami
identifican a robin westman como autor del tiroteo en escuela catolica de minneapolis: revelan perturbadores videos previos al ataque

Identifican a Robin Westman como autor del tiroteo en escuela católica de Minneapolis: revelan perturbadores videos previos al ataque

Por Redacción América Noticias Miami
trump despliega submarino nuclear y un crucero lanzamisiles frente a venezuela

Trump despliega submarino nuclear y un crucero lanzamisiles frente a Venezuela

Por Redacción América Noticias Miami
Esta imagen fija del video proporcionada por la Guardia Costera de EEUU muestra a los miembros de la tripulación a bordo del buque Hamilton después de drogas en Port Everglades, Florida, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto, Guardia Costera de EEUU vía AP)

La Guardia Costera de EEUU incauta más de 34.000 kilos de drogas en aguas de Centro y Sudamérica

Destacados del día

Incendio en subestación eléctrica de Güira de Melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en Cuba

Incendio en subestación eléctrica de Güira de Melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en Cuba

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el vicepresidente JD Vance escucha durante una reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Ecuador negocia con EEUU recibir a 300 migrantes a pocos días de la visita de Marco Rubio

Personas esperan en la zona de entrega de equipaje del Aeropuerto Internacional Harry Reid, el viernes 29 de agosto de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)

Caída en viajes internacionales a EEUU podría extenderse más allá del verano, advierten expertos

Camión cargado de ataúdes se estrella contra una vivienda en Regla, La Habana

Camión cargado de ataúdes se estrella contra una vivienda en Regla, La Habana

Detienen en Miami a cubana prófuga desde hace 19 años tras accidente mortal en Hialeah

Detienen en Miami a cubana prófuga desde hace 19 años tras accidente mortal en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter