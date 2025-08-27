Identifican a Robin Westman como autor del tiroteo en escuela católica de Minneapolis: revelan perturbadores videos previos al ataque

El atacante que abrió fuego dentro de la iglesia de la escuela católica Annunciation, en Minneapoli s , y causó la muerte de dos niños, fue identificado como Robin Westman, de 23 años , según confirmaron este miércoles las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, Westman disparó contra los menores que se encontraban en los bancos del templo alrededor de las 8:30 de la mañana , atravesando los vitrales del recinto. Posteriormente, se quitó la vida.

El tiroteo dejó como saldo la muerte de dos niños de 8 y 10 años , mientras que al menos 17 personas resultaron heridas —14 menores y tres adultos—.

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara , detalló que el atacante llegó armado con tres armas de fuego: un rifle, una escopeta y una pistola , las cuales fueron utilizadas durante el ataque. Además, explicó que el agresor disparó desde el costado de la iglesia hacia los niños sentados en las bancas, aunque aún no está claro si en algún momento entró al recinto.

Las investigaciones preliminares sugieren que el atacante bloqueó algunas de las puertas del templo con tablones de madera , lo que apunta a que intentó evitar que las víctimas escaparan.

Westman, quien creció en Richfield , cambió legalmente su nombre en 2020, cuando tenía 17 años. Su madre trabajó como empleada en la escuela hasta 2021, año en que se jubiló.

Las autoridades indicaron que no contaba con un historial criminal significativo. Sin embargo, la Policía investiga un canal de YouTube eliminado recientemente, que se cree pertenecía a Westman, en el cual habría publicado un video de 20 minutos a modo de manifiesto horas antes del ataque.

El material incluía imágenes de un dibujo de una iglesia siendo apuñalado mientras se escuchaba una voz susurrando: “Me voy a matar”. En otros clips se observaban partes de armas con nombres de autores de tiroteos masivos escritos en ellas, así como grabaciones de un rifle semiautomático y una escopeta.

Escena bajo investigación

La Policía local informó que el vehículo del atacante fue encontrado estacionado cerca de la escuela y está siendo revisado como parte de la investigación.

El ataque ocurrió apenas dos días después de que iniciaran las clases en el centro educativo, cuando los estudiantes asistían a misa dentro de la iglesia, la cual se encuentra conectada directamente con la escuela.

Las autoridades aún trabajan en determinar el motivo detrás de la masacre, mientras la comunidad permanece conmocionada ante un hecho que ha dejado profundas secuelas en la ciudad de Minneapolis.