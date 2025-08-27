americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minneapolis

Identifican a Robin Westman como autor del tiroteo en escuela católica de Minneapolis: revelan perturbadores videos previos al ataque

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Robin Westman

El atacante que abrió fuego dentro de la iglesia de la escuela católica Annunciation, en Minneapolis, y causó la muerte de dos niños, fue identificado como Robin Westman, de 23 años, según confirmaron este miércoles las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, Westman disparó contra los menores que se encontraban en los bancos del templo alrededor de las 8:30 de la mañana, atravesando los vitrales del recinto. Posteriormente, se quitó la vida.

MINNEAPOLIS-TIROTEO EN ESCUELA
Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)
Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)

Un ataque devastador

El tiroteo dejó como saldo la muerte de dos niños de 8 y 10 años, mientras que al menos 17 personas resultaron heridas —14 menores y tres adultos—.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, detalló que el atacante llegó armado con tres armas de fuego: un rifle, una escopeta y una pistola, las cuales fueron utilizadas durante el ataque. Además, explicó que el agresor disparó desde el costado de la iglesia hacia los niños sentados en las bancas, aunque aún no está claro si en algún momento entró al recinto.

Las investigaciones preliminares sugieren que el atacante bloqueó algunas de las puertas del templo con tablones de madera, lo que apunta a que intentó evitar que las víctimas escaparan.

Antecedentes del atacante

Westman, quien creció en Richfield, cambió legalmente su nombre en 2020, cuando tenía 17 años. Su madre trabajó como empleada en la escuela hasta 2021, año en que se jubiló.

Las autoridades indicaron que no contaba con un historial criminal significativo. Sin embargo, la Policía investiga un canal de YouTube eliminado recientemente, que se cree pertenecía a Westman, en el cual habría publicado un video de 20 minutos a modo de manifiesto horas antes del ataque.

El material incluía imágenes de un dibujo de una iglesia siendo apuñalado mientras se escuchaba una voz susurrando: “Me voy a matar”. En otros clips se observaban partes de armas con nombres de autores de tiroteos masivos escritos en ellas, así como grabaciones de un rifle semiautomático y una escopeta.

Escena bajo investigación

La Policía local informó que el vehículo del atacante fue encontrado estacionado cerca de la escuela y está siendo revisado como parte de la investigación.

El ataque ocurrió apenas dos días después de que iniciaran las clases en el centro educativo, cuando los estudiantes asistían a misa dentro de la iglesia, la cual se encuentra conectada directamente con la escuela.

Las autoridades aún trabajan en determinar el motivo detrás de la masacre, mientras la comunidad permanece conmocionada ante un hecho que ha dejado profundas secuelas en la ciudad de Minneapolis.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Taylor Swift abraza al ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, después del partido del Super Bowl 58 de la NFL contra los 49ers de San Francisco, el 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22 contra los 49ers. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

Brittany Mahomes, la NFL y Donald Trump celebran el compromiso de Swift y Kelce

ARCHIVO - Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, escucha durante una reunión abierta de la Junta de Gobernadores en la Reserva Federal, el 25 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Lisa Cook, gobernadora de la Fed, demandará a Trump para conservar su puesto, dice abogado

Policías del servicio de trenes Amtrak patrullan Union Station, el martes 26 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Trump amplía control en Washington al asumir gestión de Union Station, antes a cargo de Amtrak

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una reunión del gabinete, el martes 26 de agosto de 2025, en la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Esto piensan los estadounidenses sobre la gestión de Trump del crimen, según encuesta AP-NORC

Destacados del día

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Identifican a Robin Westman como autor del tiroteo en escuela católica de Minneapolis: revelan perturbadores videos previos al ataque

Identifican a Robin Westman como autor del tiroteo en escuela católica de Minneapolis: revelan perturbadores videos previos al ataque

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y 17 personas heridas

ALERTA en Cuba: Dos presos de alta peligrosidad se fugan de cárcel en Ciego de Ávila

ALERTA en Cuba: Dos presos de alta peligrosidad se fugan de cárcel en Ciego de Ávila

Obras de un nuevo centro para la detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes el 4 de julio de 2024, en Ochopee, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

Alto funcionario de Florida dice que "Alcatraz de los caimanes" quedará vacío en días, según email

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter