Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Documentos desclasificados en EE. UU. reavivan la polémica al mostrar figuras del poder y el espectáculo vinculadas al entorno de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar un nuevo lote de documentos e imágenes vinculados al caso del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein , reactivando una de las mayores controversias políticas y judiciales de las últimas décadas.

Entre el material divulgado aparecen fotografías y referencias a figuras de alto perfil , incluidos el expresidente Bill Clinton , el músico Michael Jackson , el cantante Mick Jagger y Andrew Mountbatten-Windsor , todos ellos vinculados de alguna forma al círculo social que rodeaba a Epstein en los años noventa y principios de los 2000.

Varias de las fotografías difundidas muestran al expresidente Bill Clinton en entornos privados.

En una imagen se le observa nadando en una piscina , mientras que otra lo muestra recostado boca arriba, con las manos detrás de la cabeza, en lo que aparenta ser un jacuzzi .

Clinton fue fotografiado junto a Epstein en diversas ocasiones durante la década de 1990 y principios de los 2000, antes de que el financista fuera arrestado por primera vez . Hasta la fecha, Clinton no ha sido acusado de ningún delito relacionado con los abusos sexuales cometidos por Epstein y ha negado reiteradamente tener conocimiento alguno de esas actividades .

Clinton I

La respuesta del entorno de Clinton

Tras la publicación de las imágenes, un portavoz del expresidente reaccionó públicamente.

Ángel Ureña, portavoz de Clinton, subrayó que las fotos tienen más de dos décadas de antigüedad y negó cualquier implicación del exmandatario:

“Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no tiene nada que ver con Bill Clinton. Nunca lo ha tenido y nunca lo tendrá”.

Clinton III

Ureña añadió que existen “dos tipos de personas” en relación con Epstein:

quienes rompieron todo vínculo antes de que sus delitos salieran a la luz, y quienes continuaron relacionándose con él después.

Screenshot 2025-12-21 at 4.55.34PM

“Nosotros estamos en el primer grupo”, afirmó.

¿Qué contienen los nuevos documentos del caso Epstein?

La publicación de estos archivos responde a una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump, que obliga a liberar gradualmente los documentos relacionados con el caso Epstein.

El material incluye:

Testimonios ante el gran jurado

Entrevistas a ex empleados de Epstein (muchas con datos tachados)

Registros de viajes

Artículos de prensa

Videos y fotografías

Evidencias sobre la red de contactos de Epstein y Ghislaine Maxwell, su expareja y cómplice condenada por tráfico sexual de menores

Aunque algunos nombres conocidos vuelven a aparecer, gran parte del contenido ya había sido mencionado en investigaciones previas, lo que ha generado frustración entre víctimas y sectores de la opinión pública que esperaban revelaciones inéditas.

Impacto político y mediático

La presencia reiterada de figuras del poder político, financiero y artístico en los documentos no implica culpabilidad penal, pero vuelve a poner el foco sobre la magnitud de la red de influencia que rodeó a Epstein durante años.

La desclasificación parcial de los archivos mantiene viva la presión pública para que se publiquen todos los documentos sin restricciones, en un caso que continúa siendo símbolo de impunidad, poder y abuso sistemático.