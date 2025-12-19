americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jeffrey Epstein

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a difundir sus archivos sobre Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto y acaudalado financiero conocido por sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo, incluido Donald Trump, quien como presidente había intentado mantener los archivos bajo reserva.

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)
Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP) AP

El volumen total no estaba claro de inmediato, aunque el subsecretario de Justicia Todd Blanche dijo en una entrevista con Fox News Channel que esperaba que el departamento liberara "varios cientos de miles" de documentos el viernes y luego varios cientos de miles más en las próximas semanas.

Entre los documentos divulgados se encontraban fotografías, registros de llamadas, testimonios ante jurado investigador y algunos documentos que ya eran de dominio público.

Los documentos podrían contener la mirada más detallada hasta ahora a casi dos décadas de investigaciones gubernamentales sobre el abuso sexual de Epstein a mujeres jóvenes y menores de edad.

La difusión de los documentos ha sido exigida durante mucho tiempo por un público ansioso por saber si alguno de los ricos y poderosos asociados de Epstein sabía sobre —o participó en— el abuso. Las acusadoras de Epstein también han buscado durante mucho tiempo respuestas sobre por qué las autoridades federales cerraron su investigación inicial sobre las acusaciones en 2008.

Cediendo a la presión política de sus copartidarios republicanos, Trump firmó el 19 de noviembre un proyecto de ley que daba al Departamento de Justicia 30 días para publicar la mayoría de sus archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, incluida información sobre la investigación de su muerte en una cárcel federal.

Dicha ley permite censurar los documentos para proteger a las víctimas o investigaciones en curso, pero deja claro que no se retendrán ni censurarán documentos por motivos como "vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Personas se reúnen afuera de un almacén donde se encontró muerto a un sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Salem, Nueva Hampshire. (Foto AP/Reba Saldanha)

Trump suspende programa de lotería de "green cards" con que sospechoso de tiroteos ingresó a EEUU

Lonas colocadas frente al nombre del Centro Kennedy el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP /Mark Schiefelbein)

El Centro Kennedy comienza obra para añadir el nombre de Trump a su edificio

La Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 30 de septiembre del 2025. (AP foto/Charles Krupa)

Gobierno de Trump apelará orden que revierte recortes de fondos federales a Harvard

ARCHIVO – Un hombre sostiene sus papeles de inmigración estando esposado tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fuera de un tribunal de inmigración, el 17 de junio de 2025, en el edificio federal Jacob K. Javits en Nueva York. (AP Photo/Olga Fedorova, Archivo)

Despiden a abogado militar por oponerse a política de deportaciones de Trump

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Policía de Providence, se muestran imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso en el tiroteo masivo ocurrido en la Universidad Brown. (Departamento de Policía de Providence vía AP)

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown y el asesinato de profesor del MIT

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara victoria sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter