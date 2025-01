Biden prometió pasar página sobre Trump. Ahora será reemplazado por él

No resultó de esa manera. A pesar de superar las expectativas en cuanto a cerrar acuerdos bipartidistas y reunir a aliados extranjeros, Biden no pudo pasar la página sobre Trump. Cuatro años después de que los votantes eligieran a Biden sobre Trump, eligieron a Trump para reemplazar a Biden. Es un resultado inmutable y aplastante para un político envejecido en el último acto de su larga carrera, uno que probablemente se convertirá en el prisma a través del cual se verá a Biden en la historia.

“El hecho es que la anomalía no terminó”, dijo Wilentz, profesor en la Universidad de Princeton. “Puede que no haya comprendido con lo que estaba lidiando”.

Biden ofrecerá su propia perspectiva sobre cómo desea ser recordado en la Oficina Oval el miércoles por la noche, cuando pronuncie un discurso de despedida. Pero el inminente regreso de Trump subraya los límites de la capacidad de Biden para remodelar la trayectoria del país como pudieron hacerlo sus celebrados predecesores. A unos pocos días de terminar su único mandato, no está claro cómo reconciliará Biden sus esperanzas para su presidencia con los resultados.

El país no está esperando su evaluación. Solo un cuarto de los estadounidenses dijo que Biden fue un buen o gran presidente, según la última encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Es más bajo que las opiniones sobre Trump, quien pasó por dos juicios políticos, cuando dejó el cargo poco después del ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos y en el mortal apogeo de la pandemia de coronavirus.