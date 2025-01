Biden indulta a Fauci, Milley y a panel legislativo que investigó asalto al Capitolio de 2021

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Si bien la Corte Suprema dictaminó el año pasado que el presidente goza de una amplia inmunidad frente a procesos por lo que podrían considerarse actos oficiales, los ayudantes y aliados del presidente no gozan de tal protección. Hay temores de que futuros presidentes puedan usar la promesa de un indulto general para alentar a los aliados a tomar medidas que de otro modo podrían resistir por temor de violar la ley.

No queda claro si los indultados por Biden requerirán solicitar la clemencia. Su aceptación podría considerarse una admisión tácita de culpa o mala conducta, validando años de ataques por parte de Trump y sus seguidores, aunque quienes fueron indultados no han sido formalmente acusados de ningún delito. Los indultos “completos e incondicionales” para Fauci y Milley cubren el período que se extiende hasta el 1 de enero de 2014.

“Estas son circunstancias excepcionales, y no puedo en buena conciencia no hacer nada”, explicó Biden, agregando que “Incluso cuando las personas no han hecho nada malo —y de hecho han hecho lo correcto— y finalmente serán exoneradas, el simple hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente las reputaciones y finanzas”.

Fauci fue director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud durante casi 40 años, incluyendo durante el mandato de Trump y luego fungió como el principal asesor médico de Biden hasta su jubilación en 2022. Ayudó a coordinar la respuesta de la nación a la pandemia de COVID-19 y provocó la ira de Trump cuando se resistió a las nociones de salud pública no probadas de Trump. Desde entonces, Fauci se ha convertido en un objetivo de intenso odio por parte de la derecha, que lo culpan por los mandatos sobre uso de mascarillas y otras políticas que creen que infringieron sus derechos, incluso mientras cientos de miles de personas morían.

“A pesar de los logros que mis colegas y yo logramos a lo largo de mi larga carrera de servicio público, he sido objeto de amenazas políticamente motivadas de investigación y enjuiciamiento”, dijo Fauci en un comunicado. “No hay motivos posibles para ninguna acusación o amenaza de investigación penal o proceso en mi contra. Déjenme ser perfectamente claro: no he cometido ningún delito”.

Mark Milley, expresidente del Estado Mayor Conjunto, ha llamado a Trump fascista y detalló la conducta de Trump en torno a la insurrección mortal del 6 de enero de 2021. Dijo que estaba agradecido con Biden por un indulto.

“No deseo pasar el tiempo restante que el Señor me conceda luchando contra aquellos que injustamente podrían buscar represalias por lo que percibo como desaires”, dijo en un comunicado. “No quiero poner a mi familia, a mis amigos y a aquellos con quienes he servido ante distracciones, gastos y ansiedad resultantes”.

Biden también extendió indultos a miembros y personal de la comisión sobre el 6 de enero que investigó el asalto, así como a los agente de policía del Capitolio federal y de la Policía Metropolitana de D.C. que testificaron ante la comisión sobre sus experiencias ese día, superados por una turba enfurecida y violenta de partidarios de Trump. Es un indulto “completo e incondicional” por cualquier delito “que puedan haber cometido o en el que hayan participado derivado de o de cualquier manera relacionado con las actividades o el tema en cuestión”.

La comisión pasó 18 meses investigando a Trump y la insurrección violenta del 6 de enero de 2021. Fue encabezada por el congresista federal Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, y la republicana Liz Cheney, quien luego prometió votar por la demócrata Kamala Harris e hizo campaña con ella. El informe final de la comisión concluyó que Donald Trump participó penalmente en una “conspiración multipartita” para anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020 y no actuó para impedir que sus partidarios asaltaran el Capitolio.

“En lugar de aceptar la responsabilidad, aquellos que perpetraron el asalto del 6 de enero han aprovechado toda oportunidad para socavar e intimidar a aquellos que participaron en la Comisión Selecta en un intento de reescribir la historia, borrar la mancha del 6 de enero por beneficio partidista y buscar venganza, incluso amenazando con procesos penales”, afirmó Biden.

El comunicado de Biden no incluyó los nombres de los numerosos miembros y personal. Algunos no sabían que recibirían indultos hasta que sucedió, según una persona familiarizada con el asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Cheney y Thompson dijeron en un comunicado en nombre de la comisión que estaban agradecidos por la decisión, diciendo que fueron indultados “no por romper la ley sino por defenderla”.

“Estas son, de hecho, ‘circunstancias extraordinarias’ cuando los servidores públicos son indultados para prevenir falsas acusaciones por parte del gobierno por haber trabajado fielmente como miembros del Congreso para exponer los hechos de un esfuerzo criminal de meses de duración para anular la voluntad de los votantes después de las elecciones de 2020, incluyendo incitar a una insurrección violenta”, dijeron en el comunicado.

La extensión de la protección legal ofrecida por los indultos puede no proteger completamente a los legisladores o su personal de otros tipos de investigaciones, particularmente del Congreso. Los republicanos en el Capitolio probablemente todavía tendrían amplia capacidad para investigar las acciones de la comisión, como lo hizo el GOP de la Cámara en la última sesión del Congreso, buscando testimonios y otros materiales de los involucrados.

Biden, un institucionalista, ha prometido una transición fluida a la próxima administración, invitando a Trump a la Casa Blanca y señalando que la nación estará bien, incluso al tiempo que alertaba sobre una oligarquía creciente durante su discurso de despedida. Ha pasado años advirtiendo que la llegada de Trump a la presidencia nuevamente será una amenaza para la democracia. Su decisión de romper con las normas políticas fue motivada por esas preocupaciones.

Biden ha establecido el récord presidencial de más indultos y conmutaciones individuales emitidos. También indultó a su hijo Hunter por delitos fiscales y de armas. Momentos antes de dejar el cargo, indultó a sus hermanos y sus cónyuges en un movimiento diseñado para protegerlos de posibles represalias.

No es el primero en considerar tales indultos preventivos: los ayudantes de Trump los consideraron para él y sus partidarios involucrados en sus fallidos esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020 que culminaron en el violento asalto al Capitolio. Pero los indultos de Trump nunca se materializaron antes que dejara el cargo hace cuatro años.

El presidente Gerald Ford otorgó un “indulto completo, libre y absoluto” en 1974 a su predecesor, Richard Nixon, por el escándalo Watergate.

Trump ha prometido conceder clemencia rápida a muchos de los involucrados en el asalto al Capitolio.

El exoficial de la Policía Metropolitana Michael Fanone, quien perdió el conocimiento y sufrió un ataque cardíaco después de que un alborotador lo atacara con una pistola eléctrica, fue uno de los oficiales que testificó ante el panel congresional que investigó el ataque del 6 de enero de 2021. Fanone dijo que se enteró de los indultos de último minuto de Biden por un reportero. Dijo que se trataba de protegerlo a él y a su familia de un “partido vengativo”.

“No lo he digerido”, dijo. “Simplemente no puedo creer que este sea mi país”.

Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro, Alanna Durkin Richer y Michael Kunzelman contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press